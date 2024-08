Accueil » Apple retarde encore son MacBook et iPad pliables : Lancement possible en 2027

L’attente pour un appareil pliable d’Apple a été marquée par des montagnes russes de rumeurs et de spéculations, alimentant tour à tour l’espoir et la déception. Les dernières nouvelles laissent entendre que deux appareils pliables pourraient voir le jour en 2026, mais cette date semble de plus en plus incertaine.

En effet, l’analyste technologique réputé Ming-Chi Kuo a récemment jeté un froid sur les espoirs des fans d’Apple. Selon lui, le lancement du premier appareil pliable d’Apple, initialement prévu pour début 2026, pourrait être repoussé à la fin 2027, voire 2028.

Pour les amateurs qui espéraient un iPad pliable dans un avenir proche, les nouvelles ne sont pas meilleures. Ming-Chi Kuo a également indiqué que, d’après les enquêtes actuelles sur la chaîne d’approvisionnement, il n’y a aucune indication qu’un iPad pliable verra le jour en 2025, contredisant ainsi certaines attentes du marché.

En ce qui concerne le MacBook pliable, l’enquête menée par Kuo a révélé des retards significatifs dans la production de masse. Le modèle initialement envisagé avec un écran de 20,25 pouces a été abandonné au profit d’une version plus compacte de 18,8 pouces. Ces changements sont principalement dus à des défis techniques liés à l’écran et au mécanisme de pliage.

Les appareils pliables offrent une combinaison unique de portabilité et de surface d’affichage. Par exemple, un ordinateur portable pliable pourrait se plier pour tenir dans un sac tout en offrant un grand écran lorsqu’il est ouvert, idéal pour la productivité. Cependant, ces appareils posent des défis d’ingénierie majeurs, notamment en ce qui concerne la durabilité de l’écran lors des pliages répétés.

L’approche prudente d’Apple

Apple, connu pour son souci du détail et sa volonté d’innover, est probablement en train de travailler sur des solutions pour surmonter ces défis tout en ajoutant une touche unique qui captera l’attention des consommateurs. Lorsqu’un appareil pliable d’Apple finira par voir le jour, il pourrait marquer un tournant important pour la marque, rappelant le lancement du MacBook Air original qui avait redéfini les standards des ordinateurs portables.

Même si l’attente semble plus longue que prévu, l’exploration par Apple de cette nouvelle forme de facteur est une indication claire que la marque est déterminée à se positionner sur ce marché émergent. Lorsque l’appareil pliable d’Apple sera finalement lancé, il pourrait bien s’agir d’un moment décisif dans l’histoire de l’entreprise.