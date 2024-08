Midjourney ouvre son site Web à tous : Essai gratuit et nouvelles fonctionnalités

Midjourney, le célèbre service de génération d’images par IA, a récemment ouvert son site Web à tous les utilisateurs, après avoir été principalement confiné à Discord et à une phase « alpha » limitée.

Désormais, même ceux qui ne sont pas encore inscrits peuvent accéder à la plateforme et bénéficier d’un essai gratuit leur permettant de générer environ 25 images, comme l’a indiqué le cofondateur et PDG de Midjourney, David Holz, sur Discord.

Cette ouverture marque une étape importante pour Midjourney, rendant la plateforme plus accessible et permettant à un public plus large d’explorer ses capacités sans engagement financier immédiat. Les nouveaux utilisateurs peuvent s’inscrire via un compte Google ou Discord, simplifiant ainsi le processus d’inscription.

Fonctionnalités du site Web de Midjourney

Une fois connectés, les utilisateurs peuvent créer des images en saisissant des descriptions textuelles dans un champ prévu à cet effet. Le site génère ensuite un ensemble de quatre images, que l’utilisateur peut ajuster en fonction de plusieurs paramètres, comme le ratio d’aspect, le degré de stylisation, ou encore la variation entre les images. Ces réglages se font via un menu pop-up accessible en cliquant sur l’icône à droite du champ de texte.

Sur la gauche de la page, un menu de navigation permet d’accéder à différentes sections du site, y compris un onglet « Organiser » pour visualiser les images générées précédemment, et un onglet « Chat » pour échanger avec d’autres utilisateurs.

Options pour les utilisateurs existants

Les utilisateurs de longue date, qui ont généré des images via Discord, peuvent se connecter au site en utilisant leur compte Discord pour conserver l’historique de leurs créations. Une option de fusion de comptes (Discord et Google) est également disponible, offrant une plus grande flexibilité pour se connecter à l’avenir.

Contexte concurrentiel et juridique

L’ouverture du site intervient à un moment où Midjourney, considéré comme la référence en matière de génération d’images par IA, fait face à une concurrence accrue. Des entreprises comme xAI d’Elon Musk et Ideogram 2 lancent de nouveaux outils similaires, intensifiant la compétition dans ce secteur en pleine expansion. Par ailleurs, Midjourney doit également faire face à une poursuite judiciaire intentée par des artistes qui l’accusent d’utiliser leurs œuvres protégées par des droits d’auteur pour entraîner ses modèles, sans autorisation ni compensation.

En ouvrant son site Web à un plus large public et en proposant des essais gratuits, Midjourney espère attirer un éventail diversifié d’utilisateurs, des créateurs occasionnels aux artistes plus sérieux. Cette stratégie pourrait non seulement élargir sa base d’utilisateurs, mais aussi accroître l’engagement sur la plateforme, renforçant ainsi sa position face à une concurrence croissante.