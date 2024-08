Google Essentials : Une nouvelle application pour simplifier l’accès à Google sur Windows

Google continue d’étendre son influence en lançant une nouvelle application destinée aux utilisateurs de Windows : Google Essentials. Ce dernier outil vise à faciliter l’accès et l’installation des services Google les plus populaires sur les ordinateurs, tablettes et autres appareils utilisant Windows.

Google Essentials se positionne comme un guide simplifié pour découvrir et installer les services phares de Google sur les appareils Windows. Contrairement aux précédentes versions, principalement orientées vers les environnements professionnels, cette nouvelle mouture s’adresse aux utilisateurs quotidiens.

Selon l’annonce officielle, Google Essentials se divise en deux grandes catégories : la productivité et les jeux.

Un accès simplifié à la productivité

La première catégorie comprend une série de raccourcis vers des plateformes de productivité bien connues telles que Google Docs, Drive, et Agenda. L’application permet également un accès rapide à Google Photos et Messages, permettant aux utilisateurs de gérer leurs albums photo ou de répondre à des messages en toute simplicité.

En plus de ces fonctionnalités, les utilisateurs éligibles se verront offrir un essai gratuit de 2 mois au plan Google One Basic, offrant ainsi un espace de stockage supplémentaire et d’autres avantages.

Une expérience de jeu améliorée

La deuxième catégorie est dédiée au jeu, avec un accès direct à la plateforme Google Play Games. Les utilisateurs pourront ainsi découvrir et essayer des milliers de jeux, tout en synchronisant leur progression sur plusieurs appareils grâce à leur compte Google Play Games. Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante pour les joueurs qui aiment passer de leur téléphone à leur ordinateur sans perdre leurs données de jeu.

Un déploiement progressif

Il est important de noter que Google Essentials ne sera pas immédiatement disponible pour tous les ordinateurs Windows. Le déploiement se fera progressivement, en commençant par plusieurs séries de laptops HP, notamment les modèles Spectre, Envy, Omen, et Pavilion. Les utilisateurs de ces modèles trouveront Google Essentials directement dans le menu Démarrer, et pourront basculer facilement entre leur téléphone et leur ordinateur.

Google a également rassuré les utilisateurs sur le fait qu’ils pourront désinstaller n’importe lequel des raccourcis ou même l’application entière à tout moment, celle-ci n’étant pas intégrée de manière permanente au système. De plus, la société prévoit d’étendre la disponibilité de l’application à d’autres ordinateurs portables et de bureau Windows dans les mois à venir.

Ce qui attend les utilisateurs

Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand Google Essentials sera largement disponible ni quels autres modèles d’ordinateurs recevront cette mise à jour. Google n’a pas encore communiqué de détails supplémentaires à ce sujet, mais il est probable que de plus amples informations seront divulguées au fur et à mesure du déploiement.

En résumé, Google Essentials promet de rendre l’écosystème Google plus accessible aux utilisateurs de Windows, en centralisant les outils de productivité et les plateformes de jeux dans une application conviviale. Ce déploiement progressif indique que Google teste soigneusement cette nouvelle fonctionnalité avant de la rendre disponible à un public plus large, ce qui laisse présager une adoption massive à l’avenir.