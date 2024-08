OPPO Find X8 et Find X8 Pro : Les nouveaux flagships révélés avec le chipset Dimensity 9400

OPPO s’apprête à dévoiler ses prochains smartphones phares, les Find X8 et Find X8 Pro, qui promettent de marquer une nouvelle étape dans l’innovation mobile. Selon les récentes informations, ces deux modèles seront équipés du tout nouveau chipset Dimensity 9400 de MediaTek, garantissant des performances de pointe.

Spécifications techniques et caractéristiques

OPPO Find X8

Le modèle standard de la série, le Find X8, sera doté d’un écran de 6,7 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120Hz, offrant une expérience visuelle fluide et immersive. Côté photographie, il sera équipé d’un triple capteur, comprenant un objectif principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif périscope avec zoom optique 3x.

L’autonomie ne sera pas en reste avec une batterie massive de 5 600 mAh, supportant la charge rapide de 100 W, de quoi satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. Le Find X8 arborera un design élégant en verre, disponible en quatre coloris : Noir, Bleu, Rose et Blanc.

OPPO Find X8 Pro

Quant au Find X8 Pro, il se distinguera par un écran légèrement plus grand de 6,8 pouces, toujours avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120Hz. Ce modèle se veut encore plus ambitieux sur le plan photographique avec une configuration à quatre caméras : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif périscope 3x et un téléobjectif périscope 10x, idéal pour capturer des détails lointains avec une grande précision.

Sous le capot, le Find X8 Pro embarquera une batterie légèrement plus grande de 5 700 mAh, également compatible avec la charge rapide de 100 W. Pour ce qui est du design, le modèle Pro conservera le corps en verre, mais avec des options de couleur plus restreintes : Noir, Bleu, et Blanc.

Lancement global et disponibilité

Contrairement à la série Find X7, les Find X8 et X8 Pro ne seront pas limités au marché chinois. Selon les sources, le lancement en Chine est prévu dès octobre, avec une possibilité de disponibilité mondiale pour le Find X8 autour de la même période. Toutefois, des informations supplémentaires sur la sortie internationale sont encore attendues.

Les OPPO Find X8 et Find X8 Pro s’annoncent comme des concurrents sérieux dans le marché des smartphones premium, avec des spécifications impressionnantes et une conception soignée. Le choix d’intégrer le chipset Dimensity 9400 pourrait offrir des performances exceptionnelles, renforçant ainsi la position de OPPO sur le marché global.

Il ne reste plus qu’à patienter pour découvrir ces nouveaux flagships en action, et voir si ces promesses se concrétisent.