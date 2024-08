Tri des réponses sur X : Un pas en avant pour améliorer la navigation

X, la plateforme précédemment connue sous le nom de Twitter, continue d’évoluer en introduisant une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de trier les réponses de manière plus organisée. Cette nouveauté est particulièrement bienvenue pour ceux qui en avaient assez de voir du contenu sponsorisé envahir la section des réponses.

Disponible sur les versions iOS et Web de l’application, cette nouvelle fonctionnalité permet de trier les réponses selon trois critères : la pertinence, la récence ou la popularité (en fonction du nombre de likes). Cette option donne aux utilisateurs un meilleur contrôle sur ce qu’ils souhaitent voir et leur facilite la tâche pour trouver les réponses les plus intéressantes à un tweet.

Tri par pertinence, récence et popularité

Le tri par pertinence mettra probablement en avant les réponses des utilisateurs abonnés à X Premium, un service d’abonnement qui offre divers avantages, dont la fameuse coche bleue et une meilleure visibilité dans les sections de réponses. Les options de tri par récence et popularité sont quant à elles explicites, affichant respectivement les réponses les plus récentes ou les plus aimées.

Malgré l’accueil favorable de cette nouvelle fonctionnalité, elle présente un inconvénient : le réglage choisi pour le tri des réponses ne se sauvegarde pas. Cela signifie que les utilisateurs devront reconfigurer ce paramètre à chaque consultation d’un nouveau tweet.

Un pas dans la bonne direction pour X

Malgré cet inconvénient mineur, cette nouvelle option de tri représente un progrès pour X. Elle montre que la plateforme est à l’écoute de ses utilisateurs et qu’elle est prête à effectuer des changements pour améliorer l’expérience utilisateur. En donnant plus de contrôle aux utilisateurs sur leur fil de réponses, X facilite l’accès aux commentaires les plus pertinents.

Cette décision d’introduire une fonctionnalité de tri intervient après plusieurs changements controversés sur la plateforme, notamment l’introduction de X Premium. Ce service d’abonnement, facturé 8 euros par mois, offre aux utilisateurs une coche bleue, une meilleure visibilité dans les réponses, ainsi que d’autres fonctionnalités comme l’édition ou l’annulation de tweets. Reste à voir quelles autres modifications X apportera à sa plateforme à l’avenir.