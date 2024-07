X travaille sur l’édition des DM pour améliorer la communication

Précédemment connu sous le nom de Twitter, X, travaille actuellement sur une fonctionnalité d’édition de messages directs (DM).

Cette annonce a fait sensation parmi les utilisateurs qui réclament depuis longtemps cette option permettant de corriger les fautes de frappe et les erreurs sans avoir à envoyer un nouveau message. Cette fonctionnalité est déjà présente sur des applications de messagerie populaires comme WhatsApp et Telegram.

La nouvelle a été confirmée par un employé de X, qui a annoncé que l’équipe de développement a commencé à travailler sur cette fonctionnalité. Bien qu’il n’y ait pas encore de date estimée pour son lancement, Elon Musk a montré son soutien avec un emoji sur le post original. De plus, l’idée de « réponses éditées » a été évoquée, à laquelle Enrique a répondu avec « petits pas », suggérant que ce n’est pas une priorité immédiate.

L’ajout de l’édition des DM pourrait considérablement améliorer l’expérience utilisateur sur X. Cela offrirait davantage de contrôle et de flexibilité dans les conversations, ce qui pourrait conduire à une communication plus claire et à moins de malentendus. La possibilité de corriger rapidement des fautes de frappe ou d’ajouter des détails importants après l’envoi d’un message sont quelques-uns des avantages évidents de cette fonctionnalité.

Cependant, comme toute nouvelle fonctionnalité sur une grande plateforme, celle-ci suscite également des préoccupations. Il existe des potentiels risques d’abus, ce qui pourrait entraîner une augmentation du spam. De plus, il y a le risque que des utilisateurs créent de faux DM en utilisant cette fonctionnalité, bien que l’on puisse supposer qu’un horodatage indiquera quand un message a été édité.

Qu’en est-il de la suppression des messages sur X ?

Certaines applications qui permettent l’édition de messages offrent également la possibilité de supprimer des messages entièrement. Il n’est pas encore clair si X inclura cette fonctionnalité. Si c’est le cas, cela donnerait aux utilisateurs encore plus de contrôle sur leurs conversations, leur permettant de retirer des messages qu’ils regrettent d’avoir envoyés.

Il sera intéressant de voir comment la fonctionnalité d’édition de DM sera implémentée et comment les utilisateurs y réagiront. Deviendra-t-elle une fonctionnalité populaire et conduira-t-elle à des conversations plus significatives sur X ? Seul le temps nous le dira.