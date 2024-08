Xiaomi teste des batteries de 7 500 mAh : Recharge complète en 63 minutes

Pour tous ceux qui en ont assez des batteries de téléphone de 3 500 mAh, 4 500 mAh ou même 6 500 mAh, Xiaomi a un tour de force à jouer. Préparez-vous à des téléphones dotés d’une batterie de 7 500 mAh. C’est complètement fou !

Xiaomi continue d’innover dans le domaine des smartphones en intégrant des batteries de grande capacité et des technologies de recharge ultra-rapides. Actuellement, la plupart des modèles de la marque sont équipés de batteries de 5 000 mAh, avec une recharge rapide allant jusqu’à 120W.

Les derniers modèles comme le Redmi Note 13 Pro+, destiné au marché indien, et le Redmi K70 Ultra, récemment lancé en Chine, disposent respectivement d’une batterie de 5 500 mAh et 120 W, permettant une recharge complète en seulement 24 minutes.

Selon les informations divulguées par la source Digital Chat Station, Xiaomi expérimente actuellement des batteries de plus grande capacité, allant de 5 500 mAh à 7 500 mAh, tout en conservant une puissance de recharge rapide de 100W ou 120W.

Voici un aperçu des temps de recharge pour ces différentes capacités de batterie :

Capacité de la batterie Recharge rapide Temps de recharge complet

5 000 mAh 120 W 18 minutes

5 500 mAh 100 W 34 minutes

6 000 mAh 120 W 30 minutes

6 500 mAh 100 W 49 minutes

7 000 mAh 120 W 40 minutes

7 500 mAh 100 W 63 minutes

La fuite ne précise pas quand tout cela arrivera, mais il est possible que nous ayons une batterie à charge rapide de 7 000 mAh + 120 W qui devrait passer de 0 à 100 % en 40 minutes !

Avancées et tendances de la technologie des batteries

La technologie des batteries progresse à un rythme impressionnant. D’autres marques comme OnePlus et Honor ont déjà commencé à intégrer des batteries avec des électrodes négatives en silicone-carbone, qui offrent une densité énergétique élevée tout en réduisant la taille de la batterie. Par exemple, OnePlus a récemment lancé le smartphone Ace Pro équipé d’une batterie de 6 100 mAh avec une recharge rapide SuperVOOC de 100 W, capable de se recharger entièrement en 36 minutes.

Malgré les innovations constantes, certaines entreprises semblent se limiter à des recharges rapides de 100 W ou 120 W, même après avoir testé des puissances plus élevées, comme 150 W. Cela pourrait être dû à des considérations de sécurité, de durabilité de la batterie, ou simplement pour préserver l’intégrité des composants internes du smartphone.

Avec ces avancées, Xiaomi et ses concurrents redéfinissent les standards de la performance des batteries dans les smartphones. En combinant des capacités de batterie toujours plus importantes avec des technologies de recharge rapide, ces marques répondent aux besoins des utilisateurs en matière d’autonomie et de practicité. Ces innovations permettent non seulement de prolonger l’utilisation quotidienne des appareils, mais aussi de réduire le temps d’attente pour une recharge complète, améliorant ainsi l’expérience utilisateur globale.