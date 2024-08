Il n’est pas toujours facile de trouver de bonnes idées pour les vidéos YouTube. C’est pourquoi YouTube teste « Brainstorm with Gemini », une nouvelle façon pour l’IA de vous inspirer. Les créateurs de contenu YouTube pourraient bientôt bénéficier d’un nouveau service pour générer des idées de vidéos, de titres et de miniatures grâce à l’IA Gemini.

Google a annoncé ce nouvel outil expérimental via sa chaîne Creator Insider. La fonctionnalité sera d’abord disponible pour un nombre restreint de créateurs sélectionnés. Comme l’a expliqué un porte-parole à TechCrunch, cette phase initiale vise à recueillir des critiques et des retours avant de décider d’un déploiement plus large. « Nous collectons des retours à ce stade pour nous assurer de développer ces fonctionnalités de manière réfléchie et nous les améliorerons en fonction de ces retours », a déclaré l’hôte de la vidéo.

Accessible via le menu des analyses de la plateforme, sous l’onglet recherche, « Brainstorm with Gemini » générera des idées de sujets de vidéos, des points de discussion spécifiques, une progression du contenu et même des suggestions de miniatures grâce aux capacités de génération d’images du modèle de langage de Google.

Une deuxième incursion dans l’IA pour YouTube

Ce n’est pas la première fois que Google intègre l’IA dans le processus créatif des utilisateurs de YouTube. En mai, la société avait lancé un outil d’inspiration de contenu sur YouTube Studio. Cet outil offre des conseils et des suggestions pour de futurs sujets de clips en se basant sur les tendances des spectateurs.

Pour presque tous les sujets donnés, l’IA met en avant les vidéos liées que vous avez déjà publiées, propose des thèmes à utiliser et génère un plan de script à suivre. Les créateurs participant à l’expérimentation auront accès à la fois à l’outil d’inspiration et à « Brainstorm with Gemini » après avoir saisi leur idée de vidéo dans la barre de recherche de Studio.

Selon TechCrunch, l’entreprise utilise cette méthode de test A/B pour déterminer si les créateurs préfèrent l’un des outils ou s’ils finissent par utiliser les deux.

Transparence et contenu généré par l’IA

La création et l’assistance de contenu par l’IA générative ont explosé en popularité ces derniers temps, et les plateformes telles que YouTube sont impatientes de tirer parti de ce qu’elles offrent. Il s’agit notamment d’outils de création d’images et de vidéos par l’IA, non seulement de Google, mais aussi des plateformes de Meta comme Instagram et des plateformes autonomes comme Runway et Ideogram.

« Brainstorm with Gemini » représente une opportunité pour les créateurs d’expérimenter la réalisation de vidéos assistée par l’IA afin d’économiser du temps et des efforts, mais il est probable qu’il y ait une certaine méfiance quant au fait que l’IA rende leur contenu moins authentique. Malgré cette prudence, il est probable que des outils comme « Brainstorm with Gemini » joueront un rôle important dans la création de contenu, du moins à court terme.

La présence de Gemini est une extension naturelle des efforts de Google pour faire du modèle d’IA une partie intégrante de votre vie quotidienne, bien qu’il ait appris une leçon sur la façon de suggérer qu’il peut être un substitut parental.