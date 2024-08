Lenovo Legion Go Lite : Une nouvelle version de la console portable en préparation ?

Des indices de plus en plus nombreux laissent penser qu’un nouveau modèle de la console de jeu portable Lenovo Legion Go pourrait bientôt voir le jour. Les rumeurs d’une version « Lite » de la Legion Go ont été renforcées cette semaine par une maladresse sur le site officiel de Lenovo, qui a fait allusion à une nouvelle version à venir de la console.

Comme repéré initialement par un utilisateur attentif du subreddit Legion Go et ensuite investigué par VideoCardz, la section FAQ de la page produit de la Legion Go contenait des réponses intéressantes sur l’appareil, qui ne correspondent manifestement pas au modèle actuel.

Les réponses mentionnaient que la Legion Go est dotée d’un port HDMI et de deux ventilateurs, ce qui ne correspond pas aux spécifications de l’appareil actuel. Elles indiquaient également que la console « est équipée d’un écran de 7 ou 8 pouces », selon le modèle.

La version unique actuelle de la console possède un écran de 8,8 pouces, ce qui suggère qu’une version plus petite de la Legion Go pourrait être en préparation. Certains en ont déduit qu’il pourrait s’agir de deux nouveaux modèles de la Legion Go, étant donné que même un écran de 8 pouces serait une manière étrange d’arrondir les 8,8 pouces.

Une erreur ou une fuite intentionnelle de cette Legion Go « Lite » ?

Il est possible que les réponses de la FAQ aient simplement été une erreur, et elles ont maintenant été supprimées de la page produit. Cependant, cela ferait trois erreurs très spécifiques, et ce n’est pas la première fois que des rumeurs d’une Legion Go plus petite circulent.

Avec la sortie de l’appareil original il y a seulement 9 mois, il pourrait sembler un peu tôt pour attendre une nouvelle variante, bien qu’une sortie vers la fin de 2024 ne soit pas à exclure.

En attendant, les fans de Lenovo et de gaming portable peuvent se réjouir de la perspective d’une version plus accessible et potentiellement plus compacte de la Legion Go, qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de jeux sur console portable.