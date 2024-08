OnePlus Buds Pro 3 : Écouteurs haut de gamme au lancement imminent

OnePlus n’a pas fini de sortir des accessoires, loin de là. Les OnePlus Buds Pro 3 seront les prochains écouteurs de la marque et leur lancement est prévu plus tôt que prévu. Après avoir introduit les OnePlus Buds 3 au début de l’année, la société chinoise prévoit de lancer une version Pro dans les semaines à venir.

Bien que OnePlus n’ait pas encore publié de teasers pour les Buds Pro 3, nous connaissons déjà presque tout sur ces écouteurs grâce à une fuite d’images officielles par SmartPrix. Les OnePlus Buds Pro 3 seront disponibles en deux couleurs : Midnight Opus et Lunar Radiance.

À l’instar des Nord Buds Pro 3, les écouteurs haut de gamme OnePlus Buds Pro 3 présentent un boîtier en forme d’œuf avec une finition type cuir sur le devant. Le boîtier est équipé d’un bouton de couplage et d’un port USB Type-C. Les écouteurs eux-mêmes arborent une finition brillante et semblent avoir été co-créés avec Dynaudio. Le boîtier mesure 6,5 x 5,2 x 2,6 cm et pèse 61 grammes, offrant un design à la fois propre et élégant.

Caractéristiques techniques de pointe des OnePlus Buds Pro 3

Passons aux spécifications techniques. Les Buds Pro 3 devraient être équipés d’un double pilote : un woofer de 11 mm et un tweeter de 6 mm. Chaque écouteur possède son propre convertisseur numérique-analogique (DAC) et supporte le codec audio LHDC 5.0, offrant un débit allant jusqu’à 1 Mb/s et un audio 24 bits/192 kHz.

Les fans de OnePlus seront ravis de savoir que les Buds Pro 3 disposeront de la fonction de réduction de bruit, améliorée à 50 dB par rapport aux Buds Pro 2 (49 dB). Un des points forts des écouteurs sera l’égaliseur (EQ) Dynaudio, qui proposera des préréglages personnalisés pour différents genres musicaux.

De plus, les OnePlus Buds Pro 3 offriront une connexion double, permettant aux utilisateurs de les connecter à deux appareils simultanément, quelle que soit la plateforme. Aucune information sur le prix n’a encore fuité, mais ils devraient être plus chers que les OnePlus Buds 3, qui étaient lancés à environ 99 euros.

Les OnePlus Buds Pro 3 s’annoncent comme des écouteurs haut de gamme avec des fonctionnalités avancées, un design raffiné et une technologie audio de pointe. Avec leur lancement imminent, ils pourraient bien devenir un choix de premier plan pour les amateurs de musique et les utilisateurs de OnePlus à la recherche d’écouteurs performants et élégants.