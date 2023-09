Qualcomm annonce le Snapdragon 7s Gen 2, qui équipera le Redmi Note 13 Pro

Qualcomm a annoncé sa nouvelle plateforme mobile de milieu de gamme, le Snapdragon 7s Gen 2. Celui-ci rejoint la série Snapdragon 7 et sera bientôt visible sur un smartphone Redmi, dont le lancement est prévu en Chine.

Le Snapdragon 7s Gen 2 est basé sur le processus 4 nm et dispose d’une configuration octa-core avec une vitesse d’horloge allant jusqu’à 2,4 GHz. Il combine un processeur Kryo et un GPU Adreno. Le chipset est équipé d’un triple ISP Qualcomm Spectra 12 bits, qui prend en charge les photos 4K HDR, d’un moteur de débruitage basé sur l’IA et du Qualcomm Low Light pour améliorer la photographie en basse lumière. Il peut également prendre en charge une caméra de 200 mégapixels, l’enregistrement vidéo 4K à 30 images par seconde, et bien plus encore.

Il y a aussi le Qualcomm AI Engine, le Qualcomm Hexagon NPU et le Qualcomm Sensing Hub pour des capacités d’intelligence artificielle améliorées. Le Snapdragon 7s Gen 2 intègre également le système Snapdragon X62 5G Modem-RF et Snapdragon Elite Gaming avec des fonctionnalités telles que l’ombrage à taux variable, ainsi que Quick Charge 4+ et FastConnect 6700.

En outre, le Snapdragon Elite Gaming prend en charge le Wi-F — 6E, le Bluetooth 5.2 (avec Bluetooth Low Energy Audio), le NFC, la technologie Qualcomm aptX Lossless, et bien plus encore.

Un lancement avec le Redmi Note 13 Pro

Il est révélé que la plateforme mobile Snapdragon 7s Gen 2 équipera le Redmi Note 13 Pro, qui sera lancé en Chine le 21 septembre. Le Redmi Note 13 et le Redmi Note 13 Pro+ seront également de la partie. Pour rappel, il a été récemment révélé que le Redmi Note 13 Pro+ sera propulsé par le dernier chipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra.

La gamme Redmi Note 13 ressemble beaucoup à son prédécesseur, mais présentera quelques changements, comme l’a révélé un récent post Weibo. Il devrait bénéficier d’un capteur photo ISOCELL HP3 de 200 mégapixels, d’un écran AMOLED à 120 Hz, d’une charge rapide jusqu’à 120 W, et bien plus encore. Il succédera à la série Redmi Note 12. Nous aurons plus de détails sur les nouveaux smartphones Redmi Note dès que leur lancement sera imminent.