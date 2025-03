MWC 2025 : HMD lance le Fusion X1, un smartphone conçu pour les adolescents

HMD donne le coup d’envoi du MWC 2025 en présentant de nouvelles innovations dans le monde des smartphones, de l’audio sans fil et des téléphones fonctionnels. La plus grande nouveauté est le HMD Fusion X1, un smartphone développé en partenariat avec Xplora, un fabricant de smartwatches pour enfants très populaire.

Il est conçu pour répondre aux préoccupations concernant le type de contenu en ligne auquel les enfants sont exposés et pour limiter leur dépendance aux réseaux sociaux.

Le HMD Fusion X1 est le « premier smartphone pour adolescents » doté d’un contrôle parental au niveau du système d’exploitation. Les parents ayant souscrit un abonnement Xplore peuvent contrôler l’accès à Internet et l’utilisation des applications de réseaux sociaux de leurs enfants. Ils peuvent soit limiter ces services, soit les bloquer complètement.

L’abonnement Xplora permet également aux parents de localiser leurs enfants par intervalles de 20 secondes et de délimiter une zone de sécurité. Il existe une option d’appel d’urgence SOS, des alertes de batterie faible et un accès à distance à l’appareil pour les parents. Il existe également une fonction « School Mode » qui permet aux parents de restreindre certaines applications et fonctionnalités à partir de l’application Xplora.

Le Fusion X1 est le résultat du projet Better Phone de HMD annoncé l’année dernière.

Un abonnement Xplora, pour booster le HMD Fusion X1

En ce qui concerne ses caractéristiques, il est doté d’un capteur photo de 108 mégapixels, d’une batterie de 5 000 mAh et d’options de déverrouillage par le visage et les empreintes digitales. Il bénéficie également d’une protection IP 54 contre l’eau et la poussière. Il intègre le design HMDs Fusion qui permet de fixer tous ses accessoires, y compris une manette de jeu et une lampe annulaire.

Les parents pourront bénéficier de toutes les fonctionnalités en souscrivant un abonnement Xplora, à partir de 4,99 euros par mois. Il s’agit de l’un des nouveaux appareils, parmi d’autres, que l’entreprise a lancés lors de son événement MWC 2025.