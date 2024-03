Révolution Fitbit : Google prépare le lancement d’un chatbot innovant

Google prévoit d’intégrer ce qu’il appelle un « Personal AI » à l’ensemble de son portefeuille de produits, tirant parti des progrès de l’IA générative et du développement de modèles spécifiquement pour le secteur de la santé. Lors de son récent événement Checkup 2024, Google a proposé une mise à jour importante concernant les laboratoires Fitbit, nous donnant une idée du moment où l’assistant alimenté par l’IA de Fitbit tant attendu sera lancé.

La société a exprimé son désir de permettre aux utilisateurs de mieux comprendre les données de bien-être collectées par les capteurs sur leur corps, que ce soit via des montres connectées ou des smartphones.

Le géant de la technologie a été discret sur le lancement officiel de son chatbot Fitbit, se contentant de dire qu’il sortira plus tard cette année. De plus, il connaîtra une sortie limitée, disponible uniquement pour le petit groupe d’utilisateurs Android actuellement inscrits au programme sur l’application Fitbit.

Pourquoi suis-je si enthousiaste à ce sujet ? Le chatbot est un assistant de fitness qui répondra à toutes vos questions brûlantes sur vos données personnelles Fitbit de manière décontractée. Il est censé reproduire ce que c’est que de parler à un coach personnel. La technologie de Google est censée fournir des « aperçus personnalisés » sur l’évolution de votre parcours de fitness et vous coacher sur les choses que vous pouvez faire pour vous améliorer.

Par exemple, les utilisateurs peuvent lui poser des questions telles que : « Y a-t-il un lien entre mes habitudes de sommeil et mes statistiques d’activité quotidienne ? ». Dans de tels scénarios, l’IA examinera le journal de sommeil et d’activité et fournira aux utilisateurs les insights nécessaires, comme leur expliquer comment ils dorment mieux les jours où ils sont plus actifs, basé sur leurs données de minutes actives quotidiennes.

De précieux insights

L’IA de Fitbit créera également des graphiques et « aidera [les gens] à mieux comprendre leurs propres données ». Par exemple, les réponses du chatbot afficheront les minutes de zone active de Fitbit aux côtés d’un score de sommeil moyen. À terme, il sera capable d’établir des liens entre davantage de biomarqueurs tels que l’activité cardiaque, l’intensité de l’exercice, la variation du rythme cardiaque, et plus encore.

Google indique que ce sera une version affinée du modèle Gemini de l’entreprise, qui fonctionne déjà nativement sur des appareils tels que Google Pixel 8 Pro et la série Samsung Galaxy S24. L’objectif ultime est de créer un « coach personnel sur demande » capable de fournir non seulement des insights précieux, mais aussi des conseils pouvant aider les utilisateurs à apporter des changements et des améliorations là où c’est nécessaire.

Dans un proche avenir, ces expériences de santé pilotées par l’IA seront disponibles depuis les smartphones Pixel, les wearables Fitbit et Pixel Watch, les smartphones Pixel et les écouteurs Pixel.

Un regard vers le futur

Bien sûr, il y a une mise en garde standard ici. « Ce n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, atténuer, guérir ou prévenir une maladie, une blessure ou une condition », déclare Florence Tang, directrice des produits chez Google. Au lieu de cela, il est simplement destiné à aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de fitness avec plus d’informations et de conseils que jamais auparavant, grâce à l’IA.

Si vous êtes intéressé à essayer le chatbot, vous pouvez rejoindre Fitbit Labs à tout moment ; cependant, vous aurez besoin d’un abonnement à Fitbit Premium en premier lieu.

Outre le chatbot, Google a également parlé de la mise à niveau de son moteur de recherche pour inclure des informations de santé détaillées sur certaines conditions. « Des images et des diagrammes de sources [en ligne] de haute qualité » seront présents dans les résultats de recherche permettant aux gens de mieux comprendre les symptômes qu’ils peuvent ressentir. Les nouvelles ressources visuelles seront déployées mondialement dans la recherche Google sur mobile dans les mois à venir. Aucune information n’a été donnée quant à l’arrivée d’une fonctionnalité analogue sur le bureau.