YouTube Music lance une radio d’IA générative pour des stations sur mesure

YouTube Music innove avec une nouvelle fonctionnalité de radio IA générative, actuellement en phase de test, visant à offrir une expérience musicale inédite à ses abonnés. Ce concept de radio générative, basé sur des prompts utilisateur, permettra de créer des stations musicales sur mesure, alignées aux préférences exprimées par les utilisateurs dans leurs demandes.

À l’instar de la création de prompts sur Gemini, les utilisateurs de YouTube Music auront accès à un champ de texte pour entrer leurs préférences musicales. La plateforme générera ensuite une station de radio regroupant toutes les chansons correspondant à ces critères. Selon 9to5Google, cette nouvelle fonctionnalité, disponible depuis la page d’accueil de YouTube Music, fait partie des dernières expériences expérimentales proposées.

Après avoir cliqué sur « Demandez de la musique comme vous le souhaitez », les utilisateurs verront une nouvelle interface utilisateur s’afficher, analogue à celle des chatbots, où ils pourront saisir leurs demandes. YouTube Music offre également des prompts préfabriqués pour simplifier la création de nouvelles stations, ou les utilisateurs peuvent choisir l’option « Surprenez-moi ! » pour laisser l’IA faire le reste.

Les stations de radio sur les plateformes de streaming musical sont conçues pour offrir une expérience différente de celle des playlists manuelles. Cette nouvelle radio générative IA créera des playlists sous un nouveau format intitulé d’après le prompt de l’utilisateur, avec l’étiquette « Créée pour vous » pour indiquer qu’il s’agit d’une station générée par l’IA. Une description des chansons sélectionnées sera également fournie.

Les améliorations de YouTube Music

Depuis qu’elle est devenue la principale plateforme de streaming musical de Google et YouTube, YouTube Music a subi des améliorations significatives pour offrir des expériences musicales plus riches et variées. La fonctionnalité Radio a été régulièrement mise à jour pour proposer des chansons pertinentes basées sur l’algorithme de l’utilisateur.

YouTube Music est également devenu la plateforme de référence pour tout ce qui concerne l’audio, Google ayant fermé la plateforme Google Podcasts. Depuis avril dernier, YouTube Music Podcasts a pris le relais, offrant de nouvelles fonctionnalités comme le filtrage de contenu et les recommandations.

L’intégration de l’IA Générative par Google

Google ne cache pas son ambition d’intégrer l’IA générative dans YouTube Music. La dernière innovation en date est cette radio générative IA, visant à créer des stations sur mesure, adaptées aux goûts musicaux spécifiques de chaque utilisateur.