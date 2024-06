Microsoft ferme GPT Builder de Copilot après seulement 5 mois

Microsoft Copilot est basé sur le même modèle de langage GPT que ChatGPT, et dispose donc d’un grand nombre de fonctionnalités identiques. Cela inclut GPT Builder, un moyen pour les gens de créer des chatbots personnalisés qui se comportent d’une manière spécifique ou qui ont accès à certaines données. Cependant, Microsoft ferme aujourd’hui sa version de GPT Builder, quelques mois seulement après son lancement.

Microsoft a annoncé l’arrêt de la fonction GPT Builder de Copilot, qui permettait aux utilisateurs de créer leurs propres chatbots sur mesure pour différents cas d’utilisation. Elle était analogue à la fonction GPT Builder de ChatGPT, qui est toujours disponible pour les abonnés de ChatGPT Plus. Vous ne pourrez plus créer de nouveaux GPT à partir du 10 juillet, et tous les chatbots créés par les utilisateurs seront supprimés le 14 juillet.

Microsoft se débarrasse de GPT Builder aussi rapidement que possible, tout en donnant aux utilisateurs le temps de prendre d’autres dispositions s’ils ont besoin de continuer à utiliser ces GPT, par exemple en les transférant vers ChatGPT. Cependant, GPT Builder nécessite un abonnement payant à ChatGPT Plus, et la version de Microsoft nécessitait un abonnement à Copilot Pro. Si vous avez vraiment besoin de GPT Builder, et aussi de Copilot Pro, vous avez maintenant besoin de deux abonnements.

Toutes les données associées aux GPT seront également rapidement supprimées des serveurs de Microsoft. Pour justifier cette décision, Microsoft se contente de dire ce qui suit :

Nous continuons à évaluer notre stratégie d’extensibilité de Copilot pour le grand public et nous donnons la priorité aux expériences de produits de base, tout en restant engagés dans les opportunités pour les développeurs. À cette fin, nous déplaçons notre attention sur les GPT vers les scénarios commerciaux et d’entreprise et nous arrêtons les efforts GPT dans le Copilot grand public.

Version la fin des GPT Builder ?

Les GPT seront toujours disponibles pour les utilisateurs professionnels, mais Microsoft y renonce complètement pour les consommateurs. En ce qui concerne les raisons de cette décision, nous n’en savons absolument rien, hormis la déclaration ci-dessus.

Étant donné que cette fonctionnalité n’a duré que 5 mois, on peut prendre le risque de dire qu’elle n’a probablement pas été utilisée par un grand nombre de personnes. Ceux qui utilisent GPT Builder le font probablement par l’intermédiaire de ChatGPT plutôt que de Copilot. OpenAI dispose d’une vitrine où vous pouvez obtenir des GPT créés par d’autres utilisateurs, de sorte que vous n’avez pas nécessairement besoin d’en créer un à moins que vous n’ayez un cas d’utilisation très spécialisé.

Cela m’amène également à m’interroger sur le sort du GPT Builder analogue et du GPT Store personnalisé d’OpenAI, qui ont respectivement été lancés en grande pompe en novembre 2023 et en janvier 2024, mais qu’OpenAI n’a pas passé beaucoup de temps à mettre à jour ou à mentionner depuis lors. Sont-ils également en fin de vie ?

OpenAI a décidé de permettre aux utilisateurs gratuits de ChatGPT et de GPT-4o d’accéder à des GPT personnalisés créés par des tiers à la suite de son événement Spring Updates en mai, ce qui montre que l’entreprise considère toujours que les GPT personnalisés ont de la valeur pour un large public.