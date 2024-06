Spotify bientôt intégré à Google Gemini : Une nouvelle extension en approche

Le mois dernier, Google a lancé une extension YouTube Music pour Gemini. Désormais, il semble que Spotify sera le prochain service de streaming musical à bénéficier du support de Gemini dans un proche avenir.

Essentiellement, cette extension permet d’utiliser l’assistant IA de Google, Gemini, pour trouver de la musique, démarrer des stations de radio et bien plus encore. Avec l’intégration de Spotify à venir, on s’attend à ce qu’elle fonctionne de manière analogue.

Bien que Google n’ait pas publiquement annoncé de plans pour ajouter le support de Spotify dans Gemini, cela a été révélé par un code caché dans la dernière mise à jour de l’application Android de Google.

Comme rapporté initialement par Android Authority, ce code porte le nom de code « Robin », qui se réfère à Gemini. Dans cette même ligne de code, on trouve la mention de Spotify et de la lecture de musique, ainsi que la connexion à un compte Spotify. Le code apparaît dans les versions 15.22.28.29 et 15.22.29.29 de l’application Google, selon 9to5Google.

Pas encore disponible dans Gemini

Cependant, si vous espérez utiliser cette extension Spotify dès maintenant, vous n’avez pas de chance. Bien que le code soit présent, l’extension n’est pas encore active ni utilisable. Lorsque Google a ajouté l’intégration de YouTube Music dans Gemini, le code était présent bien avant que la fonctionnalité ne soit réellement utilisable. Il n’y avait pas de réglages manuels pour activer ces fonctionnalités.

Il se peut que l’attente soit encore longue avant de voir le support de Spotify devenir opérationnel. Mais c’est tout de même la première fois qu’un service tiers est intégré à Gemini, ce qui est une avancée notable. Actuellement, seuls les produits Google sont supportés par les extensions existantes de Gemini.

Les extensions Gemini expliquées

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les extensions Gemini, voici un bref résumé de leur utilité. Avec une extension, Google Gemini peut accéder à plus d’informations provenant d’autres applications et services pour offrir des résultats d’IA plus pertinents. Par exemple, l’extension Google Workspace peut fournir des réponses résumées à partir de vos fichiers, et Google Maps pour Gemini propose des réponses basées sur la localisation.

L’extension YouTube Music se connecte au service de streaming musical pour vous aider à trouver la musique que vous cherchez, et l’extension Spotify fonctionnera de manière similaire.