Google Chrome est désormais plus rapide, grâce à une meilleure gestion des cookies

Google cherche constamment à accélérer son navigateur Chrome, et la plupart de ces améliorations se répercutent sur d’autres navigateurs Chromium tels que Vidaldi et Microsoft Edge.

La dernière amélioration des performances de Chrome provient d’un endroit improbable : le chargement des cookies du navigateur.

Google explique dans un nouvel article de blog qu’il a introduit le « Share Memory Versioning » dans Chromium (le noyau open source de Chrome, Edge et d’autres navigateurs Web), qui vise à résoudre les problèmes de performance avec les pages qui utilisent des cookies de navigateur. Les tests effectués par l’entreprise ont révélé que certains sites utilisent un code inefficace qui demande les mêmes cookies et d’autres ressources à plusieurs reprises, et parce que chacune de ces vérifications doit attendre une réponse de la mémoire du navigateur, certaines pages étaient plus lentes qu’elles n’auraient dû l’être.

Google a déclaré que 87 % des accès aux cookies dans les résultats de ses tests étaient redondants, et l’entreprise a même trouvé des exemples de cookies demandés des centaines de fois par seconde. Cependant, il n’y avait pas de moyen facile de résoudre le problème sans casser les pages web existantes.

La solution de Google a consisté à créer une nouvelle architecture pour la lecture et l’écriture des cookies, appelée Shared Memory Versioning, qui réduit les demandes de données de cookies entre les différents composants du navigateur.

Chrome, pas un changement radical mais bienvenu

Résultat : les pages Web les plus lentes, en particulier les pages contenant des formulaires et d’autres éléments qui utilisent les cookies pour le stockage, sont désormais jusqu’à 5 % plus rapides sur toutes les plateformes. Il ne s’agit pas d’un changement radical, mais combiné à toutes les autres améliorations des performances déployées dans le cadre du projet Chromium, il aide Chrome et les autres navigateurs à devenir plus réactifs.

Google a déclaré dans un article de blog : « Alors que des milliards de personnes se tournent vers le Web pour accomplir leurs tâches quotidiennes, le navigateur devient de plus en plus responsable de l’hébergement d’une multitude d’applications en même temps, et la contention des ressources devient un défi. Le navigateur Chrome multiprocessus se dispute de multiples ressources : L’unité centrale et la mémoire bien sûr, mais aussi ses propres files d’attente entre ses services internes (dans cet article, le service réseau). C’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur l’identification et la correction des interactions lentes à partir des données de terrain des utilisateurs de Chrome, qui constituent la source faisant autorité en matière d’expériences réelles des utilisateurs ».