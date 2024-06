Accueil » iOS 18 et macOS 15 : Améliorations majeures des réglages et du centre de contrôle

La prochaine version d’iOS 18 promet d’être la plus grande mise à jour de l’histoire de l’iPhone, en mettant l’accent sur l’intégration de l’IA et des options de personnalisation étendues. Nous savons tous qu’iOS 18 devrait offrir une expérience d’écran d’accueil plus personnalisable, permettant aux utilisateurs d’abandonner l’ancienne grille standard qui existe depuis 2007. Les utilisateurs pourront également modifier la couleur des icônes des applications.

Mark Gurman a récemment fait allusion aux changements à venir dans l’application Paramètres d’iOS 18 et dans l’application Paramètres système de macOS 15.

Cela n’a rien à voir avec l’intelligence artificielle. Cela dit, il est probable que l’IA soit utilisée pour faire apparaître, rechercher ou configurer des paramètres de manière intelligente.

Selon Gurman, iOS 18 arrivera avec une application Réglages remaniée, avec une présentation réorganisée et plus propre, facile à naviguer. Si vous utilisez un iPhone depuis longtemps, vous conviendrez certainement que les réglages d’iOS en ont vraiment besoin. Les mêmes changements s’appliquent à l’application Paramètres système sur Mac.

Un nouveau centre de contrôle dans iOS 18 et macOS 15

Outre l’application Réglages remaniée, iOS 18 et macOS 15 pourraient également apporter des améliorations intéressantes au Centre de contrôle. Nous attendons tous avec impatience qu’Apple rénove le Centre de contrôle « vieillot », en lui donnant une nouvelle apparence et une nouvelle sensation, ainsi que des icônes redessinées. Il semble qu’Apple ait enfin entendu ses super fans.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un changement énorme, il était vraiment nécessaire. Si cela s’avère réel, les utilisateurs d’iPhone apprécieront certainement ce changement bienvenu. Bien sûr, cela signifie aussi que nous devons être prêts à apprendre quelques raccourcis de réglages dans iOS 18. Ce serait amusant de le faire, qu’en pensez-vous ?