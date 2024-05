ASUS ROG Ally X : Fuite des spécifications avant le lancement officiel

À quelques jours seulement de l’événement de révélation de la ROG Ally X, ASUS se retrouve dans une situation embarrassante suite à une fuite survenue via un revendeur.

La chaîne YouTube coréenne Performance Department Connect a repéré en premier une liste sur un revendeur en ligne coréen, apparemment publiée prématurément. Bien que le dispositif soit étiqueté comme la ROG Ally 2, il est fort probable qu’il s’agisse du nouveau modèle légèrement amélioré, la ROG Ally X.

Spécifications techniques révélées sur la ROG Ally X

Processeur et performances

Selon la traduction de Google Traduction, la ROG Ally X serait équipée d’un processeur AMD Ryzen série Z1 avec architecture Zen 4. Ce processeur utilise un procédé de fabrication en 4 nm, dispose de 8 cœurs, de 16 threads et de 12 unités de calcul RDNA3, promettant des performances impressionnantes pour un appareil portable.

Mémoire et stockage

La fiche technique indique que l’appareil pèse 670 g, bien qu’il y ait une légère divergence par rapport aux 678 g rapportés précédemment. L’appareil serait doté de 24 Go de mémoire vive et de 1 To de stockage, ce qui confirme des précédentes rumeurs.

Écran

L’écran de l’appareil est décrit comme un écran full HD de 7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 500 nits. Ces caractéristiques sont en ligne avec les fuites antérieures, promettant une expérience visuelle fluide et éclatante.

Autonomie

Une des améliorations majeures apportées par ASUS au modèle X est une meilleure autonomie. La fiche technique mentionne une batterie de 80 Wh, doublant potentiellement la capacité par rapport aux précédents modèles. Cette batterie offrirait 3 heures de jeu intense et jusqu’à 10 heures d’utilisation en conditions normales.

Connectivité et sécurité

Le système comprendrait un port USB4 de 40 Gb/s et une authentification biométrique, ajoutant à la fois des options de connectivité rapide et de sécurité accrue.

Prix et lancement

Le prix listé par le revendeur est de 1 234 120 won, soit environ 830 euros. Cependant, il reste à voir si ce prix sera confirmé lors de l’événement de lancement officiel.

Si ces spécifications se révèlent exactes, le ROG Ally X d’ASUS semble être un appareil de jeu portable puissant et bien équipé, prêt à rivaliser avec les meilleures options du marché. La seule inconnue qui demeure est le prix de lancement final, que nous découvrirons bientôt lors de l’événement officiel.