Accueil » Nothing dévoile le Phone (2a) Special Edition : Un design transparent aux couleurs primaires

Nothing a officiellement dévoilé le Phone (2a) Special Edition, une nouvelle version de son smartphone transparent. Ce modèle en édition limitée marque la première fois que l’entreprise combine le rouge, le jaune et le bleu — toutes les couleurs primaires utilisées séparément dans les précédents produits Nothing — en un seul appareil.

L’esthétique transparente qui a fait la réputation de Nothing reste au cœur du Phone (2a) Special Edition, avec l’ajout d’accents de couleurs primaires audacieux qui ajoutent une nouvelle dimension au design. Selon le blog officiel de Nothing, le Phone (2a) Special Edition « célèbre les couleurs primaires et leur place dans l’identité de la marque Nothing ».

Adam Bates, directeur du design chez Nothing, s’est montré très enthousiaste à l’idée de dévoiler le Phone (2a) Special Edition, soulignant son exploration de la palette des couleurs primaires et sa référence à des inspirations de design emblématiques du passé. Selon Bates, le nouveau design fait passer le smartphone du statut d’appareil fonctionnel à celui d’œuvre d’art saisissante.

Nous sommes très heureux de dévoiler le Phone (2a) Special Edition. Il s’agit du premier produit à explorer notre palette de couleurs primaires : rouge, bleu et jaune. Son esthétique générale fait référence à certains de nos héros du passé, tout en créant une nouvelle expression pour un smartphone. Il transforme un appareil fonctionnel en une œuvre d’art saisissante.

Le Phone (2a) Special Edition conserve les mêmes spécifications que le Phone (2a) original, avec un écran AMOLED de 6,7 pouces d’une résolution de 2 412 x 1 080 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un SoC Dimensity 7200 Pro, une caméra principale de 50 mégapixels avec OIS, une caméra ultra-large de 50 mégapixels, une caméra frontale de 32 mégapixels, et une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge filaire de 45W. L’appareil fonctionne également sous Android 14.

Le Phone (2a) Special Edition est disponible dès aujourd’hui

Le Phone (2a), ainsi que ses prédécesseurs, offrent une intégration ChatGPT lorsqu’ils sont associés à un produit audio Nothing. De plus, de nouveaux widgets ChatGPT ont été introduits pour un accès rapide et facile depuis l’écran d’accueil de votre smartphone.

Le Phone (2a) Special Edition est disponible à l’achat dès aujourd’hui en quantités limitées sur le site officiel de Nothing, au prix de 399 euros, et sur les sites de vente en ligne de Fnac et Boulanger à partir du 5 juin 2024.

Avec sa nouvelle couleur frappante et sa disponibilité limitée, le Nothing Phone (2a) Special Edition est susceptible de séduire les passionnés de technologie et les amateurs de design. Bien qu’il n’offre pas de nouvelles caractéristiques ou fonctionnalités par rapport au Phone (2a) original, son esthétique unique en fait une option remarquable sur le marché des smartphones.