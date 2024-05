Accueil » Samsung Galaxy Z Fold 6 : Moins de pli, plus de durabilité pour l’été 2024

L’été approche avec son lot de nouveautés, et parmi les nouveaux smartphones pliables attendus, le Galaxy Z Fold 6 de Samsung suscite un intérêt particulier. Contrairement à son homologue, le Galaxy Z Flip 6, qui semble moins prometteur, le Galaxy Z Fold 6 pourrait bien apporter des innovations notables.

Les rumeurs autour du Galaxy Z Flip 6 ne sont pas particulièrement enthousiasmantes. Malgré les améliorations apportées au modèle précédent, le Z Flip 6 pourrait ne présenter que des changements mineurs, comme un écran externe légèrement plus grand et les mêmes fonctionnalités de base.

Les spéculations évoquent un chipset Snapdragon 8 Gen 3, mais certaines régions pourraient encore hériter de la puce Exynos, moins populaire. De plus, les vitesses de chargement restent limitées à 25 W filaire et 10 W sans fil, ce qui est en deçà de la concurrence. Bien qu’une possible mise à niveau de la caméra à 50 mégapixels soit mentionnée, aucune innovation majeure ne semble prévue.

Dans un marché des smartphones pliables de plus en plus compétitif, Samsung pourrait souffrir de cette absence de nouveautés marquantes.

La réduction du plis : Un argument de poids pour le Galaxy Z Flip 6 et le Galaxy Z Fold 6

Cependant, une rumeur récente pourrait changer la donne. Samsung pourrait enfin résoudre le problème du pli visible sur l’écran des pliables. Bien que le mécanisme de charnière ait été amélioré avec le Galaxy Z Flip 5, le pli reste visible, contrairement à des concurrents comme le OnePlus Open et le OPPO Find N2 Flip qui ont réussi à l’éliminer.

Selon un rapport, Samsung prévoit d’utiliser un Ultra Thin Glass (UTG) plus épais pour l’écran pliable du Galaxy Z Flip 6. Actuellement de 30 microns sur le Z Flip 5, l’UTG passerait à 50 microns sur le Z Flip 6. Cette augmentation de l’épaisseur devrait rendre le pli moins visible et améliorer la durabilité de l’écran.

En réduisant la visibilité du pli et en augmentant la durabilité, Samsung pourrait enfin rivaliser avec les marques chinoises qui dominent le marché des pliables. La même technologie de verre plus épais est également prévue pour le Galaxy Z Fold 6, promettant une amélioration significative de l’expérience utilisateur.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 pourrait bien être le smartphone pliable le plus intéressant de cet été, grâce à des améliorations substantielles telles que l’utilisation d’un UTG plus épais pour réduire le pli de l’écran et améliorer sa durabilité. Bien que les attentes pour le Galaxy Z Flip 6 soient modestes, le Galaxy Z Fold 6 pourrait représenter un véritable bond en avant pour Samsung dans le domaine des smartphones pliables.

Malheureusement, il semble que nous devrons attendre pour obtenir une réponse définitive à ce sujet. Il ne reste plus beaucoup de temps avant que Samsung n’annonce les appareils pliables de cette année.