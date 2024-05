Nothing Phone (2a) : Attendez la nouvelle couleur mystérieuse

Le Nothing Phone (2a) est un smartphone de milieu de gamme solide qui se distingue par son design unique. Initialement disponible en trois couleurs — noir, lait, et blanc — le Nothing Phone (2a) a rapidement accueilli une version bleue après son lancement.

Cependant, il semble que Nothing prépare une autre variante de couleur pour le Phone (2a). Si vous envisagiez d’acheter ce téléphone, vous pourriez vouloir attendre un peu plus longtemps pour découvrir cette nouvelle couleur.

Actuellement, nous avons un teaser de Fonearena et une information relayée par Yogesh Brar. Malheureusement, aucun d’eux ne révèle quelle sera la nouvelle couleur, mais il semble que ce ne soit pas le modèle Community Edition, supposé être prévu pour une sortie en juillet.

Selon le teaser, la nouvelle version colorée du Nothing Phone (2a) pourrait être exclusive au revendeur indien Flipkart, du moins pour une période limitée. Le nom du revendeur apparaît sur le teaser avec le mot « unique », ce qui pourrait indiquer que le téléphone sera disponible exclusivement via Flipkart au lancement.

En se basant sur le logo inclus dans le teaser, la nouvelle couleur pourrait être jaune, rouge, ou une combinaison des deux. Évidemment, il est possible que nous soyons trompés et que la nouvelle couleur ne soit aucune de ces options.

Attente et excitation autour de la nouvelle couleur du Nothing Phone (2a)

La possibilité d’un nouveau coloris ajoute une excitation supplémentaire autour du Nothing Phone (2a). Ce smartphone a déjà conquis de nombreux utilisateurs grâce à son design distinctif et ses performances solides dans la gamme des smartphones de milieu de gamme. Avec une nouvelle couleur, il pourrait attirer encore plus d’attention et de potentiels nouveaux acheteurs.

Il reste à voir ce que Nothing nous réserve exactement avec cette nouvelle version colorée, mais une chose est sûre : les fans de la marque seront impatients de découvrir cette nouveauté.