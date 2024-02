Google et Reddit : un partenariat IA pour révolutionner la recherche en ligne

Dans une ère où l’intelligence artificielle (IA) redéfinit continuellement notre interaction avec le contenu en ligne, Google et Reddit ouvrent un nouveau chapitre de leur collaboration.

Cette initiative vise à intégrer les capacités avancées d’IA de Vertex AI dans la plateforme de Reddit, avec l’objectif d’améliorer divers aspects de Reddit, notamment sa fonction de recherche.

Google a observé une tendance croissante des utilisateurs se tournant vers ses services pour découvrir du contenu de valeur sur Reddit, allant des recommandations de produits aux conseils de voyage. L’objectif de cette collaboration est d’enrichir l’affichage des informations de Reddit, rendant les produits Google plus conviviaux et facilitant l’engagement au sein des communautés de Reddit.

À travers ce partenariat, Google obtient un accès à l’API de données de Reddit, lui permettant de récupérer du contenu structuré en temps réel de la vaste plateforme de Reddit. Cet accès améliore la capacité de Google à comprendre, afficher et utiliser le contenu de Reddit efficacement, sans modifier ses pratiques existantes concernant le contenu disponible publiquement.

Reddit souligne que cette collaboration permet un accès programmatique à une large gamme de posts publics et de commentaires sur Reddit à travers différents produits Google. Cet accès structuré simplifie l’intégration du contenu, permettant à Google d’améliorer ses produits et services, avançant ainsi la mission de Reddit de favoriser la communauté, l’appartenance et l’empowerment à l’échelle mondiale.

Maintien des termes et conditions

Reddit assure que les termes et conditions régissant l’utilisation de son API de données restent inchangés. L’utilisation commerciale du contenu accessible via l’API nécessite l’approbation de Reddit, tandis que l’utilisation non commerciale reste gratuite sous certaines conditions. Cela réaffirme l’engagement de Reddit à maintenir la transparence et l’équité dans ses partenariats.

Rajan Patel, Vice-président de l’expérience de recherche Google, a commenté le partenariat :

Nous attendons avec impatience les possibilités qui s’ouvrent à nous avec ce partenariat et nous nous engageons à simplifier l’accès au contenu exceptionnellement utile de Reddit, tant sur leur plateforme que sur la nôtre, garantissant ainsi des avantages accrus pour les utilisateurs.

Annonçant la collaboration, Reddit a posté :

Au cours des 18 dernières années, Reddit est devenu l’un des dépôts les plus vastes d’interactions humaines authentiques et en constante évolution et de récits sur Internet. Conformément à notre conviction que chacun mérite d’accéder aux connaissances et aux rencontres qu’ils recherchent en ligne, nous avons étendu notre collaboration avec Google pour rationaliser l’exploration et l’accessibilité des communautés diverses et des discussions recherchées sur Reddit.

Cette alliance entre Google et Reddit illustre parfaitement comment la technologie IA peut améliorer notre façon de découvrir et d’interagir avec le contenu en ligne, en favorisant une expérience utilisateur plus riche et plus connectée.

Le montant du partenariat n’est pas encore connu, mais il serait de l’ordre de 60 millions de dollars par an.