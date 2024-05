Build 2024 : Microsoft Edge, traductions vidéo en temps réel et sécurité

Microsoft a dévoilé une série de nouvelles fonctionnalités pour son navigateur Edge lors de la conférence des développeurs Build 2024. La mise en avant de l’intelligence artificielle (IA) se traduit par des innovations telles que les traductions vidéo en temps réel sur des plateformes comme YouTube.

Microsoft s’engage à améliorer l’accessibilité sur Internet. L’une des innovations les plus intéressantes est la fonction de traduction vidéo en temps réel qui sera bientôt intégrée à Microsoft Edge. Cette fonctionnalité permettra de traduire et de synchroniser les vidéos sur les sites Web en temps réel. L’objectif est de rendre les contenus vidéo plus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, ou à celles rencontrant des barrières linguistiques.

Selon Microsoft, la technologie basée sur l’IA prendra en charge les vidéos sur des sites Web comme YouTube, LinkedIn, Reuters, CNBC News, Bloomberg et Coursera. Dans un premier temps, la fonction proposera des traductions de l’espagnol vers l’anglais, ainsi que de l’anglais vers l’allemand, le hindi, l’italien, le russe et l’espagnol.

Cette nouvelle fonction de traduction s’ajoute à la gamme de fonctionnalités IA que Microsoft a intégrées à Edge grâce à son intégration avec Copilot. Edge offre déjà la possibilité de résumer les vidéos YouTube, bien que cette fonctionnalité ne puisse pas générer de résumés textuels pour toutes les vidéos, car elle dépend de la transcription de la vidéo pour créer le résumé.

Edge for Business : Protection contre les fuites de données

Pour les entreprises, l’exfiltration des données depuis le navigateur représente un risque considérable. Microsoft répond à ce problème avec de nouvelles fonctionnalités de sécurité dans Edge for Business. Les administrateurs informatiques peuvent désormais définir une « politique de capture d’écran » qui empêche la création de captures d’écran sur les sites Web contenant des données sensibles. Cette fonctionnalité sera disponible pour tous dans les prochains mois.

De plus, le service de gestion de Edge sera étendu pour permettre aux administrateurs de vérifier l’état de mise à jour des instances de navigateur gérées. Ils pourront forcer des redémarrages à distance et installer des mises à jour pour sécuriser les instances Edge obsolètes et vulnérables. Le service permet également d’activer les mises à jour automatiques et le mode de sécurité avancée pour les employés.

Les nouvelles fonctionnalités du service de gestion de Edge seront disponibles en avant-première dans les semaines à venir.