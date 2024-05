Apple transformera Siri en un concurrent de ChatGPT avec iOS 18

À l’approche de la conférence WWDC 2024 d’Apple, l’excitation monte autour des nouvelles fonctionnalités que iOS 18 pourrait offrir, en particulier en termes d’intelligence artificielle (IA).

Selon un récent rapport du New York Times relayé par MacRumors, Apple prévoit une mise à niveau significative de Siri, son assistant numérique, qui deviendrait plus conversationnel et polyvalent.

Depuis plus d’un an, Apple aurait redoublé d’efforts pour rendre Siri un compétiteur plus sérieux face à des technologies comme ChatGPT. Contrairement aux réponses traditionnelles question-réponse, le nouveau Siri promet de maintenir des conversations suivies, améliorant ainsi l’interaction utilisateur.

Ce changement intervient après la réaffectation de ressources initialement destinées au projet de voiture Apple, ce qui souligne l’importance accordée à cette évolution.

Capacités améliorées de Siri

Le rapport indique également que Siri ne cherchera pas à concurrencer directement des chatbots comme ChatGPT, mais plutôt à perfectionner ses fonctions existantes telles que la gestion des minuteurs, des rendez-vous calendaires, et des listes. Une nouveauté intéressante serait la capacité de Siri à résumer les messages texte, une fonctionnalité sur laquelle des indices avaient déjà été émis.

Avec la multitude de rumeurs liées à l’IA circulant avant la WWDC, il est difficile de démêler les annonces potentielles. Toutefois, il est clair qu’Apple mise gros sur l’IA. Selon Bloomberg et Mark Gurman, Apple développe ses propres Large Language Model (LLMs) pour des traitements locaux sur l’appareil et via le cloud.

L’intégration d’un chatbot tiers, tel que ChatGPT d’OpenAI ou Google Gemini, serait envisagée, suivant une stratégie analogue à celle utilisée pour les recherches Internet en partenariat avec Google.

Perspectives pour la WWDC 2024

Bien que les détails exacts restent incertains, il est probable que les frontières entre les contributions d’Apple et celles de ses partenaires soient clarifiées lors de la WWDC, qui débutera le 10 juin. Les améliorations promises pour Siri et les avancées en matière d’IA sont attendues avec impatience et pourraient marquer un tournant significatif pour les utilisateurs d’Apple à travers le monde.