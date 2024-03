Android 15 : Nouvelle ère de connectivité avec la prise en charge satellite

La prochaine version d’Android est plus proche qu’on ne le pense. Android 14 est sorti à la fin de l’année dernière, mais Google travaille déjà sur la prochaine version, Android 15 étant actuellement à un stade précoce de test.

Si vous n’avez pas peur d’un logiciel très défectueux, vous pouvez installer le prochain système d’exploitation sur votre smartphone Android et voir ce qu’il en est. Aujourd’hui, Google vient de publier la deuxième preview pour développeurs d’Android 15, et il s’agit d’une version plus importante que ce que l’on pensait initialement.

Google est en train de déployer la deuxième version Developer Preview d’Android 15 pour les smartphones Pixel éligibles. Bien qu’il s’agisse encore d’une phase de test précoce (c’est pourquoi il s’agit toujours d’un preview pour les développeurs et non d’une version bêta), nous pouvons voir comment le système d’exploitation prend de plus en plus forme. Nous pensions auparavant qu’il s’agirait d’une version plutôt sans histoire par rapport aux précédentes, mais il y a une amélioration de la prise en charge de la connectivité par satellite.

Nous attendions la prise en charge des satellites sur Android depuis la sortie de l’iPhone 14, car il n’y avait pas de fonction équivalente dans l’écosystème Android. Aujourd’hui, les smartphones Android pourraient être équipés de la fonction satellite dès l’année prochaine, voire plus tard dans l’année. La prise en charge au niveau du système d’exploitation est la première étape à franchir pour que cette fonctionnalité se généralise, et je suis heureux de constater que c’est le cas. Qualcomm a tenté de développer une solution propriétaire qui n’a abouti à rien, et les puces Snapdragon de l’entreprise sont toujours capables d’assurer une connectivité par satellite en théorie, mais il n’est pas certain qu’elles soient compatibles avec la fonctionnalité d’Android 15.

Parmi les autres ajouts de cette version figurent des améliorations du fonctionnement du NFC (et des paiements sans contact), ainsi que de la lecture des fichiers PDF. La plupart des changements de cette version concernent surtout les développeurs, et si vous êtes développeur, vous pouvez consulter la liste complète des changements. Toutefois, avec l’ajout de la prise en charge des satellites dans cette version, il semble que Google ajoute lentement mais sûrement de plus en plus d’éléments destinés aux clients.

Une version finale au mois de juin

Il convient également de noter qu’il ne s’agit que de la deuxième version la preview destinée aux développeurs. La première version « bêta » sortira le mois prochain, tandis que le système d’exploitation atteindra le stade de la « stabilité de la plateforme » (où les fonctionnalités sont généralement complètes) d’ici le mois de juin.

Nous verrons donc probablement de plus en plus de choses sortir au fur et à mesure que de nouvelles versions préliminaires et bêta seront publiées au cours des trois prochains mois. Nous devrons attendre et voir.