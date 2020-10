LastPass vs. Dashlane : à quel logiciel faire confiance avec vos mots de passe ?

Avec l’augmentation des piratages et autres attaques en ligne, il est plus important que jamais de protéger vos comptes avec un gestionnaire de mots de passe. Cela vous permettra de créer des mots de passe solides et uniques pour chaque compte et d’en garder la trace avec une seule clé de chiffrement.

Lorsqu’il s’agit de choisir le meilleur gestionnaire de mots de passe, vous avez de nombreuses possibilités. LastPass et Dashlane sont deux des outils les plus populaires et chacun d’entre eux apporte un certain nombre de fonctionnalités pratiques. Mais quel est le meilleur pour vous ?

Je vais comparer LastPass et Dashlane en détail pour vous aider à choisir le meilleur gestionnaire de mots de passe.

LastPass vs Dashlane : caractéristiques

LastPass et Dashlane couvrent tous deux toutes les fonctions de base dont vous avez besoin dans un gestionnaire de mots de passe. Les deux plateformes offrent chacune un générateur de mots de passe aléatoires et des capacités de remplissage automatique lorsque vous vous connectez à un compte. De plus, vous pouvez stocker bien plus que des informations de compte en ligne. LastPass et Dashlane contiennent tous deux des notes chiffrées, des informations bancaires et de carte de crédit, ainsi que des numéros de licence.

Les deux gestionnaires de mots de passe ont également quelques caractéristiques commerciales clés en commun. Les individus peuvent partager leurs mots de passe de manière transparente au sein des équipes, et les administrateurs peuvent accéder à des tableaux de bord de sécurité pour contrôler l’accès aux différentes clés de compte.

Cependant, LastPass va un peu plus loin pour les particuliers et les entreprises. Le logiciel inclut un accès d’urgence avec tous les plans individuels, garantissant qu’un membre de la famille ou un ami de confiance peut toujours accéder à vos informations chiffrées. Les utilisateurs professionnels ont accès à l’authentification unique pour plus de 1 200 applications préintégrées, ce qui rend la connexion aux logiciels fréquemment utilisés beaucoup plus efficace.

Dashlane n’offre pas ces fonctionnalités, mais il adopte une approche plus globale de la sécurité que LastPass. En plus de protéger vos mots de passe, Dashlane offre un VPN pour la confidentialité en ligne, un contrôle de crédit pour protéger votre identité, et une assurance en cas de vol de votre identité. Les administrateurs d’entreprise bénéficient également d’un tableau de bord de sécurité personnalisé qui met en évidence les utilisateurs dont les mots de passe sont faibles, afin que des mesures correctives puissent être prises.

LastPass vs Dashlane : performances

LastPass et Dashlane fonctionnent tous deux sur tous vos appareils. Les deux plateformes offrent des applications pour les ordinateurs Windows, Mac et Linux ainsi que pour les appareils mobiles iOS et Android.

Dashlane propose également des intégrations pour Chrome, Edge et Firefox, tandis que Lastpass offre des intégrations pour ces navigateurs ainsi que pour Safari et Opera. Les intégrations pour les navigateurs sont nécessaires pour remplir automatiquement votre nom d’utilisateur et votre mot de passe lorsque vous vous connectez à des comptes en ligne.

Pour LastPass et Dashlane, les extensions de navigateur vous demanderont également si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion lorsque vous saisissez manuellement les détails de votre compte. Il est ainsi relativement facile d’enrichir la base de données de votre gestionnaire de mots de passe au fil du temps, par opposition à la saisie de tous vos mots de passe en une seule fois lors du premier téléchargement de l’application.

Les interfaces utilisateur sont presque indiscernables et les deux sont faciles à utiliser. Vous trouverez un menu sur le côté gauche des applications contenant vos catégories de mots de passe, et votre liste de comptes apparaît au centre de l’écran. Dashlane et LastPass vous permettent de créer un nombre illimité de catégories pour organiser vos mots de passe, notes et autres informations sur vos comptes à l’aide des applications de bureau et mobiles.

LastPass vs Dashlane : support

En ce qui concerne le service clientèle, Dashlane l’emporte haut la main sur LastPass. Dashlane facilite la prise de contact par e-mail ou par chat en direct, l’équipe d’assistance étant disponible de 9 heures à 18 heures du lundi au vendredi. Vous trouverez également une vaste base de connaissances en ligne avec des tutoriels détaillés expliquant comment configurer et dépanner votre compte de gestionnaire de mots de passe.

LastPass n’offre qu’une assistance par e-mail, et vous devez passer par plusieurs étapes sur le site Web de l’entreprise avant d’être dirigé vers une page de contact. Vous pouvez consulter un manuel d’utilisation en ligne, mais il n’est pas aussi complet que les pages de ressources de Dashlane. La bonne nouvelle, c’est que LastPass dispose d’un forum d’utilisateurs très actif, ce qui vous permet souvent d’obtenir des réponses à des questions de niche en un ou deux jours.

LastPass vs Dashlane : tarifs et plans

Pour la majorité des utilisateurs, LastPass est moins cher que Dashlane. Cela dit, il est intéressant de comparer les plans des deux sociétés dans le détail.

Pour commencer, LastPass et Dashlane offrent tous deux des niveaux gratuits pour les particuliers. Il n’y a pas de limite au nombre de mots de passe que vous pouvez stocker avec LastPass, mais Dashlane vous limite à 50 entrées et ne vous permet d’utiliser le logiciel que sur un seul appareil.

Les plans payants commencent à 2,90 euros par mois chez LastPass ou à 3,33 euros par mois chez Dashlane. Le plan Premium de Dashlane est une bonne affaire dans la mesure où il est fourni avec un VPN, bien que pour la plupart, il supprime simplement les limites sur le nombre de mots de passe et de dispositifs que vous pouvez avoir. LastPass Premium n’offre pas grand-chose de plus que le plan gratuit, à l’exception du partage de mots de passe en groupe.

Notamment, LastPass et Dashlane proposent également des forfaits familiaux pour un maximum de six utilisateurs. L’abonnement de LastPass coûte 3,90 euros par mois, tandis que celui de Dashlane coûte 4,99 euros par mois.

Dashlane pour les entreprises coûte 5 euros par utilisateur et par mois et comprend presque toutes les fonctionnalités du logiciel. LastPass propose plusieurs options allant de 2,90 euros par utilisateur par mois à 7,50 euros par utilisateur par mois, selon que vous souhaitez une connexion unique, des politiques de sécurité personnalisables et un nombre d’utilisateurs illimité.

LastPass vs Dashlane : verdict

Pour la majorité des particuliers et des utilisateurs professionnels, je pense que LastPass est un meilleur logiciel de gestion des mots de passe que Dashlane. Il offre des plans individuels, familiaux et professionnels moins chers, et ne pose pas beaucoup de restrictions à son offre gratuite. Si LastPass et Dashlane ont de nombreuses fonctionnalités en commun, LastPass offre plus de personnalisation pour les équipes commerciales et une connexion unique pour plus de 1 200 applications populaires.

Dashlane pourrait être intéressant si vous souhaitez associer un VPN ou un contrôle d’identité à la sécurité des comptes, mais le logiciel semble se concentrer sur ces offres au détriment d’une solution de gestion des mots de passe plus polyvalente.