La violation de données de LastPass vient encore une fois d’empirer

« L’acteur de la menace peut tenter d’utiliser le brute force pour deviner votre mot de passe principal et déchiffrer les copies des données du coffre-fort qu’il a prises. En raison des méthodes de hachage et de chiffrement que nous utilisons pour protéger nos clients, il serait extrêmement difficile de tenter de deviner par brute force les mots de passe maîtres pour les clients qui suivent nos meilleures pratiques en matière de mots de passe », indique la société.

Selon un nouveau communiqué de presse , les pirates ont obtenu une « sauvegarde des données de la chambre forte des clients » de LastPass lors de la grande violation de sécurité du début de l’année . Les informations stockées dans ce coffre sont chiffrées, mais un pirate peut les déchiffrer en utilisant votre mot de passe principal, c’est-à-dire le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à LastPass. Autrement dit, si vous avez un compte que vous utilisez pour stocker des mots de passe et des informations de connexion sur LastPass, ou si vous en aviez un et que vous ne l’aviez pas supprimé avant cet automne, votre coffre-fort de mots de passe est peut-être entre les mains des pirates.

Après avoir été piraté en août , LastPass a promis que les données de ses clients étaient en sécurité. Plus tard, la société a admis que les données des clients avaient été compromises, mais a affirmé que les mots de passe des utilisateurs ne faisaient pas partie de la violation des données. Malheureusement, LastPass s’est complètement et totalement trompé.