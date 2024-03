Les puces Apple M4 pourraient être lancées au début de l’année prochaine

Après les récentes allégations du célèbre Mark Gurman affirmant qu’un MacBook Pro équipé d’un processeur M4 était déjà en phase de développement avancé, une nouvelle « feuille de route estimée » de la firme d’analyse de marché Canalys nous offre un aperçu de la période de lancement attendue pour ce nouveau Apple Silicon.

Selon cette feuille de route, le lancement de la puce Apple M4 pourrait avoir lieu au premier trimestre 2025. Cette prédiction vise à fournir un cadre approximatif aux entreprises pour anticiper les mouvements clés de leurs concurrents dans les années à venir, incluant non seulement le chipset M4 d’Apple, mais aussi les futurs processeurs d’Intel, AMD, et Qualcomm.

Canalys suggère que ce nouveau System on Chip (SoC) M4 intégrerait des fonctionnalités inédites alimentées par l’IA. Cependant, cette anticipation doit être prise avec prudence, bien qu’elle place les quatre principaux fabricants de puces dans une compétition rapprochée pour leur sortie.

L’enthousiasme initial autour du développement du MacBook Pro M4 a été amplifié par l’annonce de cette potentielle fenêtre de lancement, ravivant les spéculations.

Historiquement, les intervalles de sortie entre les SoCs M1, M2, et M3 ont été d’environ un an et demi, et tout porte à croire qu’Apple suivra une chronologie analogue pour le M4. Même sans cette feuille de route, l’attente d’une nouvelle génération de puces début 2025 semble logique.

Une approche prudente

L’arrivée de puces Apple Silicon doté de capacités IA suscite l’excitation, mais un cycle de renouvellement aussi rapproché pose question, notamment pour ceux qui viennent d’acquérir un MacBook Pro M3. La rapidité avec laquelle Apple introduit de nouvelles architectures de puces pourrait s’avérer frustrante et contribuer à une surproduction technologique préoccupante en termes d’impact environnemental.

Alors que certains pressent Apple de se hâter pour rattraper ses concurrents, notamment Intel et ses « laptops AI », la stratégie d’Apple a souvent consisté à observer avant de proposer une technologie plus aboutie. Ainsi, il pourrait être judicieux pour Apple de prendre son temps avec le M4, tout en répondant aux attentes avec, pourquoi pas, un Mac mini M3 entre-temps.