Adobe révolutionne Premiere Pro avec l’IA générative

Adobe étend ses outils d’IA générative à Premiere Pro, offrant aux utilisateurs de nouveaux moyens d’améliorer leurs projets vidéo en créant automatiquement du contenu. Les nouvelles fonctionnalités d’IA s’appuieront sur le nouveau modèle vidéo Firefly d’Adobe, qui s’inspire des modèles existants utilisés dans les autres applications de création d’Adobe, telles que Photoshop.

Trois fonctionnalités principales reposant sur l’IA générative d’Adobe sont à votre disposition si vous possédez Premiere Pro : la suppression et l’ajout d’objets, l’extension générative et le b-roll génératif.

Décortiquons ce qui sera possible lorsque l’IA générative débarquera dans Adobe Pro dans le courant de l’année. Tout d’abord, la suppression et l’édition d’objets sont relativement simples. Cet outil vous permet de sélectionner un objet ou une zone de la vidéo et de le(la) supprimer ou de le(la) remplacer par quelque chose d’autre. Par exemple, vous pouvez supprimer des images protégées par des droits d’auteur d’une vidéo si vous n’en avez pas la licence. Inversement, vous pouvez ajouter des éléments qui ne sont pas présents, par exemple en remplissant une valise vide avec de l’argent.

L’extension générative est utile si vous souhaitez conserver un plan particulier plus longtemps que vous ne l’avez fait dans la séquence originale. Par exemple, si la caméra se concentre sur une personne mais que le plan se termine trop brusquement, vous pouvez utiliser Adobe Firefly pour prolonger ce clip d’une manière qui reste naturelle, plutôt que d’avoir une image fixe pendant deux secondes.

Enfin, vous pouvez tout simplement générer de nouvelles séquences vidéo. Adobe parle de b-roll génératif, bien que vous puissiez générer n’importe quel type de vidéo. L’idée est de l’utiliser comme arrière-plan d’une scène ou comme illustration générique de quelque chose. Il vous suffit de saisir l’invite de texte correspondant au type de vidéo que vous souhaitez créer, et Premiere Pro génère le métrage pour vous.

Premiere Pro prendra également en charge les modèles tiers

En plus d’alimenter ces fonctionnalités avec son propre modèle vidéo Firefly, Adobe a également annoncé son intention d’ouvrir les intégrations d’IA à d’autres modèles d’IA génératifs, afin que vous puissiez utiliser ce qui correspond à vos besoins. Parmi les exemples présentés, on trouve Sora d’OpenAI, dont nous savons déjà qu’il est très performant, mais aussi Pika et RunwayAI.

Adobe n’a toutefois pas souhaité communiquer de calendrier pour la mise à disposition de ces intégrations. Les concepts actuels sont des « explorations d’utilisation précoce », il se peut donc que nous devions attendre un peu plus longtemps.

Identifier la source de tout contenu

Adobe s’est également engagé à faire en sorte que la source de tout contenu produit à l’aide de ses applications puisse être facilement identifiée. Grâce à ses « Content Credentials », Adobe étiquette les contenus générés par l’IA afin que les personnes qui les visionnent puissent savoir si certaines séquences sont authentiques ou si elles ont été créées par l’IA. Cette démarche n’est pas nouvelle et fait partie d’Adobe Firefly depuis un certain temps, mais il est toujours bon de savoir qu’elle s’applique également à la vidéo.