Premiere Pro et After Effects 25 : Les nouvelles fonctionnalités révolutionnaires d’Adobe

Adobe vient de dévoiler les mises à jour qu’elle prépare pour Adobe Premiere Pro 25 et After Effects 25. Les prochaines versions de ces deux outils de montage vidéo sont attendues dans le courant du mois d’octobre, et Adobe tente de susciter un engouement en prévision de l’IBC 2024, qui arrive à grands pas.

Le nouveau Premiere Pro sur le canal bêta dispose d’un nouveau système de gestion des couleurs. Le remaniement de la gestion des couleurs dans Premiere Pro a été une demande populaire de la communauté, et Adobe y répond avec un système de gestion des couleurs qui convertit automatiquement les couleurs d’un métrage en un schéma cohérent. Avant cette fonctionnalité, vous deviez utiliser des tables de conversion (ou LUT) pour obtenir des couleurs cohérentes lors de l’importation de séquences. Elle ne fonctionne qu’avec les formats vidéo non traités tels que RAW et LOG.

Adobe ajoute également à Premiere un « panneau de propriétés contextuel » intelligent qui permet aux monteurs de travailler simultanément sur plusieurs séquences et d’accélérer leurs workflows. De plus, l’export des formats ProRes est désormais 3x plus rapide.

Adobe After Effects 25 dispose d’un espace de travail 3D amélioré qui se marie mieux avec les ressources 2D. Par exemple, les « ombres et ombres colorées ultra-réalistes » permettent aux objets 3D de se fondre de manière plus transparente et plus réaliste dans les environnements et toiles de fond 2D. Adobe a également intégré la prise en charge des cartes de profondeur. La cartographie de profondeur aide les artistes à placer des objets 3D dans des environnements 2D de manière convaincante.

Parfois, les artistes souhaitent animer leurs modèles 3D dans le logiciel d’animation de leur choix, puis importer la même ressource dans After Effects pour un traitement ultérieur. After Effects 25 offrira cette prise en charge des animations 3D intégrées. Les artistes peuvent importer des modèles intégrant des animations d’images clés, des rigs squelettiques ou des déformations. Pour les motion designers, Adobe a ajouté quelque 30 nouveaux préréglages d’animation à After Effects. Le panneau de propriétés contextuel avancé est également disponible ici, avec des caméras et des contrôles de lumière.

Dans l’ensemble, After Effects 25 sera « 4 fois plus rapide qu’auparavant » sur toute la ligne.