Le lancement du Ai Pin de Humane reporté à mi-avril pour peaufiner l’innovation

La startup de Bay Area spécialisée dans l’IA, Humane, a annoncé un léger retard dans la livraison de son très attendu Ai Pin, repoussant la sortie de mars à mi-avril.

Cette information a été communiquée par Sam Sheffer, responsable des médias de la société, dans une récente vidéo. Selon Sam Sheffer, les premières unités devraient quitter l’usine à la fin du mois de mars, les clients bénéficiant d’un « accès prioritaire » recevront leur appareil à la mi-avril et les autres précommandes suivront peu de temps après.

Le Ai Pin, le premier produit de Humane, a suscité beaucoup d’intérêt dans la communauté technologique, en partie grâce à l’expérience des fondateurs chez Apple et à une série de teasers intrigants avant le lancement. Dévoilé en novembre dernier à San Francisco, l’Ai Pin, d’une valeur de 699 dollars, représente une aventure pionnière dans l’utilisation de l’IA générative dans le matériel grand public, se positionnant comme une nouvelle alternative au facteur de forme traditionnel des smartphones.

Alors que l’industrie technologique s’oriente de plus en plus vers l’intégration de l’IA générative dans les appareils grand public, le Ai Pin de Humane devrait être l’un des premiers à explorer ce nouveau territoire. Cette initiative s’inscrit dans la tendance plus large des « smartphones à intelligence artificielle » et autres appareils grand public à intelligence artificielle, tels que ceux présentés par la startup Rabbit au CES le mois dernier.

Selon TechCrunch, Humane a levé environ 230 millions de dollars à ce jour, dont une série C de 100 millions de dollars l’année dernière, ce qui souligne l’importance des enjeux du lancement du Ai Pin. La décision de l’entreprise de retarder la sortie du produit pour s’assurer qu’il est prêt à être utilisé par les consommateurs reflète une approche prudente visant à répondre aux attentes élevées suscitées par ce dispositif innovant.

Malgré la récente réduction de 10 % des effectifs annoncée au CES, qui a suscité des interrogations étant donné le financement important de l’entreprise, Humane reste déterminée à fournir un produit qui réponde aux besoins et aux attentes de ses premiers utilisateurs.