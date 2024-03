L’ère de l’interopérabilité : Meta se conforme à la DMA pour WhatsApp et Messenger

Les nouvelles règles de l’Union européenne concernant les « gardiens numériques » sont désormais en vigueur, et Meta se prépare à informer tout le monde sur la manière dont WhatsApp et Messenger offriront un chiffrement de bout en bout (E2EE) tout en se conformant aux exigences de la législation sur les marchés numériques (DMA) concernant l’interopérabilité avec les services tiers.

Selon la DMA, Meta doit être prête à activer l’interopérabilité avec d’autres services dans les trois mois suivant la réception d’une demande. Cependant, d’après l’article de blog, la mise en œuvre effective pour un usage public pourrait prendre plus de temps.

Les exigences n’imposent également le support que pour les discussions en tête-à-tête et le partage de fichiers tels que des images, des vidéos ou des messages vocaux « la première année » de la nouvelle réglementation, avant de s’étendre avec le temps pour inclure les discussions de groupe et les appels.

Meta indique que les fournisseurs tiers devront signer un accord pour interagir avec Messenger et WhatsApp avant que l’entreprise ne collabore avec eux pour mettre en œuvre cette fonctionnalité. L’entreprise demande que les autres fournisseurs utilisent le protocole Signal de WhatsApp pour le chiffrement, mais indique qu’elle acceptera d’autres protocoles si elle estime qu’ils répondent aux mêmes normes de sécurité.

Quelques doutes sur la sécurité

L’entreprise promet que les discussions E2EE seront sécurisées en transit, que l’autre fournisseur utilise ou non le protocole Signal. Cependant, Meta ne garantit pas que les applications à l’extrémité réceptrice des discussions des utilisateurs de WhatsApp et Messenger ne feront rien de répréhensible.

En résumé, l’approche de Meta pour se conformer aux exigences du DMA est un acte d’équilibre délicat. Ils travaillent à respecter les nouvelles réglementations en permettant l’interopérabilité tout en s’efforçant de maintenir les normes de sécurité élevées que les utilisateurs attendent de leurs plateformes. L’accent est mis sur l’assurance que, tout en ouvrant leurs plateformes à une plus grande concurrence et intégration, la confidentialité et la sécurité des communications des utilisateurs ne soient pas compromises.