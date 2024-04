Accueil » Google intègre un bouton de bascule entre recherche et IA Gemini sur Android

Google continue d’améliorer ses applications pour Android et iOS. Aujourd’hui, Android Police rapporte que l’entreprise développe un nouveau bouton pour basculer entre Recherche et l’IA Gemini pour Android. La bascule existe déjà dans la version iOS, et elle est attendue depuis longtemps pour la version Android de l’application.

Jusqu’à présent, l’IA générative a fait son chemin dans de nombreux services Google, y compris Gmail. Récemment, l’application Google sur iOS a été dotée d’un bouton utile qui permet de basculer entre une recherche standard et l’utilisation de l’IA de Gemini. Cependant, l’application Android ne dispose pas de ce bouton.

Cela pourrait bientôt changer, si l’on en croit une preuve trouvée dans une version en cours de développement de l’application. AssembleDebug a trouvé le nouveau bouton dans l’application Google pour Android. La version de l’application n’est pas claire, mais des captures d’écran et des vidéos montrent qu’elle fonctionne de la même manière que la version iOS.

Gemini peut être utilisé depuis son application autonome

Jusqu’à présent, on ne sait pas quand le bouton sera officiellement publié. Google pourrait mettre des semaines, voire des mois, à l’affiner. Tout d’abord, les utilisateurs de la version bêta de l’application Google devraient avoir une idée de son fonctionnement.

Pour l’instant, les utilisateurs d’Android peuvent accéder à Gemini via l’application autonome, tandis que les utilisateurs d’iOS peuvent y accéder directement via l’application Google.