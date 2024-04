Découvrez Blend d’Instagram : Fusionnez vos Reels favoris avec ceux de vos amis

Vous et votre ami passez une bonne partie de votre temps à partager des Reels sur Instagram ? Dans ce cas, vous voudrez peut-être entendre parler de cette fonctionnalité sur laquelle Instagram travaille actuellement.

Les fans de Instagram ont de quoi se réjouir avec une toute nouvelle fonctionnalité appelée « Blend » qui se prépare en coulisses. Cette fonctionnalité devrait permettre de mélanger vos Reels préférés avec celles d’un ami, le tout conçu spécialement pour vous deux.

Ce scoop nous vient directement du populaire Alessandro Paluzzi, qui s’est rendu sur X pour partager sa découverte. Il en ressort qu’avec « Blend », vous disposerez d’un espace privé pour partager les recommandations de Reels auxquelles l’algorithme d’Instagram pense que vous et votre ami vous identifierez.

Comme l’indique Techcrunch, cette fonction ressemble un peu à la fonction « Blend » de Spotify, qui vous permet de mélanger vos morceaux préférés avec ceux d’un ami pour créer une liste de lecture partagée. Imaginez une expérience analogue, mais au lieu de chansons, vous mélangez et associez vos vidéos courtes préférées.

Nous ne connaissons pas encore tous les détails. Par exemple, il semblerait que les « mélanges » soient totalement privés et que vous puissiez passer de l’un à l’autre à tout moment, mais ces détails n’ont pas été rendus publics. Nous devrons également attendre de voir si le flux des Reels est constamment mis à jour ou s’il y a un temps de rafraîchissement fixe.

De quoi booster les Instagram Reels ?

L’apparition de cette nouvelle fonctionnalité indique qu’Instagram n’en est pas à son coup d’essai. « Blend » pourrait être une nouvelle initiative visant à stimuler Reels et à inciter tout le monde à regarder encore plus. Après tout, vous et vos amis vous envoyez déjà des DM à tous ces Reels amusants, n’est-ce pas ? Maintenant, Instagram veut participer à l’action en suggérant ce que vous pourriez aimer.

Comme tout projet en cours, il n’y a aucune garantie que « Blend » se retrouve sur votre fil Instagram. Mais si c’est le cas, il a le potentiel de faire bouger les choses. Je me vois très bien l’utiliser lorsque je regarde les Reels.