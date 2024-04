Le futur du mode bureau sur Android 15 : une évolution vers la polyvalence

Depuis quelques années, le système d’exploitation Android de Google propose une fonctionnalité méconnue, mais prometteuse : un mode bureau, analogue à Samsung Dex, introduit avec Android 10 en 2019. Cette fonction permet de transformer votre smartphone en un véritable mini-ordinateur de bureau en le connectant à un écran, une souris et un clavier.

Initialement destiné aux développeurs pour tester leurs applications, ce mode était extrêmement basique. Toutefois, des avancées récentes indiquent que Google souhaite rendre le mode de bureau de Android plus accessible et utile pour le grand public.

Selon une analyse détaillée du site Android Authority sur la mise à jour Android 14 QPR3 Beta 2.1, des progrès notables ont été réalisés depuis son lancement. Grâce à certaines manipulations techniques, ils ont pu activer le mode bureau et constater son évolution. Il est désormais possible de déplacer et de redimensionner les fenêtres à l’écran, bien que le redimensionnement ne laisse apparaître que le logo de l’application au centre de la page vide. Positionner une fenêtre sur un côté de l’écran la fait se verrouiller automatiquement, permettant une utilisation côte à côte de deux applications, rappelant la fonctionnalité de Windows 11.

Les améliorations ne s’arrêtent pas là. Chaque application en plein écran présente désormais un petit menu en haut, offrant des options de basculement entre le mode plein écran, le mode partagé, et le mode libre. Ce dernier permet de déplacer librement la fenêtre. De plus, en mode libre, les applications bénéficient d’une barre d’URL et d’un menu déroulant pour modifier le mode de visualisation, ainsi que de boutons pour maximiser et fermer la fenêtre.

Bien que ces fonctionnalités puissent sembler élémentaires, elles marquent un pas important vers la transformation des smartphones Android en ordinateurs portables complets, dépassant leur rôle actuel grâce au soutien nécessaire à leur évolution.

Malgré tout Android n’est pas un OS de bureau !

Cependant, il reste encore beaucoup à faire. La majorité des applications ne prennent pas en charge le glisser-déposer, et seuls quelques raccourcis clavier sont disponibles, sans plus de précisions de la part d’Android Authority.

La date de lancement de ce mode amélioré reste incertaine. Étant donné qu’il fait partie d’une version bêta avancée, il est possible que cette fonctionnalité soit intégrée à Android 15, dont la sortie est prévue entre août et octobre. Il est toutefois conseillé de prendre ces informations avec prudence, Google pouvant à tout moment décider d’abandonner le projet, à l’instar de ce qui s’est produit récemment avec l’application WSA (Windows Subsystem for Android) sur Windows 11.

Cette avancée souligne l’effort continu de Google pour améliorer l’expérience utilisateur sur Android, transformant progressivement les smartphones en outils informatiques portables et polyvalents.