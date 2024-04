Découverte anticipée du DJI Avata 2 : Un aperçu des nouveautés

L’annonce imminente du prochain lancement de drone par DJI le 11 avril suscite déjà un vif intérêt, notamment grâce à une série de fuites qui alimentent la curiosité des passionnés de drones à travers le monde. Les projecteurs sont cette fois-ci braqués sur le futur drone Avata 2, la manette RC Motion 3, et le casque Goggles 3, dévoilés à travers une nouvelle série d’images par le célèbre Roland Quandt.

Le Avata 2, selon les fuites, arbore un design renouvelé. Son logement de caméra est plus intégré par rapport à son prédécesseur, offrant un aspect plus épuré avec des hélices à trois pales. Ce drone serait équipé d’un grand capteur de 1/1,3 pouce et offrirait un angle de vue large de 155 degrés, idéal pour des expériences de vol immersives. Il pourrait enregistrer des vidéos en résolution 4K à 60 images par seconde, promettant des séquences de haute qualité. De plus, il se vante d’un temps de vol de 23 minutes et supporte la charge rapide, remplissant sa batterie en seulement 40 minutes avec un chargeur de 65 W.

Les Goggles 3, qui accompagnent le drone, ont également été détaillés dans les fuites de Quandt. Ils incluent deux caméras externes qui permettent aux pilotes de voir leur environnement sans devoir retirer le casque. Cette fonctionnalité tire profit de la technologie micro-OLED pour un affichage haute définition et une transmission à ultra-basse latence, améliorant l’expérience de vol en FPV. L’autonomie de la batterie reste cohérente avec le précédent modèle, offrant jusqu’à deux heures d’utilisation.

En ce qui concerne la manette RC Motion 3, elle se distingue des manettes FPV standards en intégrant des mouvements de main et un joystick pour la navigation. La conception déplace le joystick sur le côté gauche, ce qui pourrait améliorer l’ergonomie, et repositionne le bouton de mode à un endroit central pour un accès plus facile. Le bouton de verrouillage orange a également été agrandi, potentiellement pour une meilleure interaction tactile.

Une grosse attente pour ce Avata 2

Ces fuites offrent non seulement un aperçu des potentielles avancées que DJI a réalisées avec son nouveau drone et ses accessoires, mais aussi préparent le terrain pour une annonce officielle excitante. Pour ceux impatients de voir plus, le fil de Roland Quandt sur la plateforme X et de nombreuses autres images divulguées sont disponibles en ligne, offrant un aperçu avant lancement de ce qui est à venir.

Les informations de prix proviennent d’une autre fuite d’OsitaLV, qui a posté une photographie indiquant le coût du drone en Chine. Les prix débutent à 2 988 yuans (environ 380 euros) pour aller jusqu’à 6 988 yuans (environ 890 euros) pour le pack présumé Fly More Combo.