iPhone 16 : Vers un renouveau esthétique et fonctionnel

Ces dernières semaines, le flot de rumeurs concernant l’iPhone 16 a été particulièrement riche, esquissant ce qui pourrait être l’un des changements de design les plus significatifs depuis le lancement de l’iPhone 12. En effet, la série iPhone 16 a fait couler beaucoup d’encre, nous donnant une idée de ce que nous pouvons attendre des prochains iPhone. Dès les premières fuites, on s’attendait à ce que les iPhone 16 et 16 Plus soient dotés d’une nouvelle caméra arrière alignée verticalement.

Ces rapports ont refait surface pour nous donner un autre aperçu de la disposition verticale de la caméra sur les modèles classiques de l’iPhone 16. Par ailleurs, les modèles iPhone 16 Pro devraient être dotés d’une nouvelle finition en titane poli offrant une meilleure résistance aux rayures.

Sonny Dickson, un utilisateur de X, a partagé les photos des premiers boîtiers de l’iPhone 16, montrant une nouvelle découpe du bloc photo conçue pour des caméras alignées verticalement. Au cours des derniers mois, Apple aurait expérimenté différents prototypes pour l’iPhone 16 et 16 Plus, tous montrant une disposition verticale de la caméra.

Ce serait le changement de design le plus important depuis l’iPhone 12, marquant une nette différence esthétique entre l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus et leurs prédécesseurs.

iPhone 16, un clin d’œil à l’iPhone X ?

En février, une image a été divulguée sur X qui présente le même boîtier vertical avec deux anneaux séparés pour les caméras grand-angle et ultra grand-angle à l’intérieur d’une surface surélevée en forme de pilule. Il ne s’agit pas d’une refonte majeure. Nous l’avons tous déjà vu sur des iPhone plus anciens, vous vous souvenez ? L’iPhone X présentait un design analogue, et il semble qu’Apple doive s’inspirer des anciens modèles d’iPhone pour apporter quelques changements.

Le flash de la caméra est situé à l’extérieur de la bosse, tandis que le microphone se trouve juste à côté des lentilles.

iPhone 16, prêt pour l’enregistrement vidéo spatial

En adoptant le design vertical de la caméra, Apple devrait apporter l’enregistrement vidéo spatial aux modèles iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Les iPhone 15 et 15 Plus sont dotés d’un bloc de caméra diagonal et ne peuvent pas enregistrer de vidéos spatiales. Actuellement, cette fonction est réservée à l’iPhone 15 Pro, à l’iPhone 15 Pro Max et à l’Apple Vision Pro.

Outre la caméra arrière redessinée, les récents prototypes de l’iPhone 16 ont également été dotés d’un bouton d’action que l’on ne trouve actuellement que sur les modèles iPhone 15 Pro. En outre, toute la gamme iPhone 16 devrait être équipée d’un bouton Capture supplémentaire qui se trouve au ras du cadre et facilite la réalisation de vidéos horizontales.

Les rumeurs suggèrent également une distinction plus marquée entre les modèles réguliers et les modèles Pro pour cette nouvelle itération, à condition, bien sûr, que ces informations se vérifient.