iPhone 16 Pro et le luxe du titane poli : Un design réinventé

La saison des rumeurs autour de l’iPhone 16 bat son plein alors que nous attendons avec impatience le lancement des nouveaux modèles phares d’Apple plus tard en 2024. La dernière fuite qui a retenu notre attention évoque la possibilité d’une nouvelle finition pour les modèles Pro et Pro Max.

L’iPhone 16 Pro, attendu par de nombreux observateurs, devrait conserver le design de son prédécesseur. Cependant, Apple pourrait bien lui donner un aspect plus séduisant. Selon le célèbre informateur yeux1122, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max bénéficieront cette fois-ci d’une finition en titane poli, remplaçant la finition en titane brossé de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max.

Comme nous l’avons vu avec l’iPhone 15 Pro, le passage à un cadre en titane a amélioré la sensation au toucher du smartphone tout en réduisant son poids. Tous les précédents iPhone utilisaient un cadre en acier inoxydable autour des bords, ce fut donc un changement significatif de la part d’Apple.

Le titane améliore également la dissipation de la chaleur, ce qui signifie que les composants de l’iPhone peuvent rester plus frais. Prenez tout cela en considération, et il n’est pas étonnant qu’Apple conserve ce matériau et que d’autres fabricants de smartphones commencent à l’adopter.

Cette source indique que l’aspect plus brillant du métal le fera ressembler davantage à la finition en acier inoxydable des modèles antérieurs — mais la résistance améliorée et la résistance aux rayures du titane seront toujours présentes.

iPhone 16 Pro : de nouveaux coloris ?

En plus d’un style de finition différent, nous pourrions également voir de nouvelles couleurs cette année : une rumeur récente suggère qu’une nouvelle nuance Rose est en chemin pour les modèles Pro et Pro Max, tandis que le bleu de 2023 pourrait être retiré. Les modèles Pro sont également censés avoir des écrans plus grands que les modèles actuels et pourraient également voir leurs dimensions augmenter. Toute la gamme devrait également être équipée d’un nouveau bouton de capture.

La nouvelle gamme d’iPhone devrait être lancée en septembre, mais avant cela, nous avons la WWDC 2024 à attendre avec impatience. La Worldwide Developers Conference commence le 10 juin, et nous devrions entendre beaucoup de nouvelles sur iOS 18 et les autres logiciels d’Apple.