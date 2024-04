Android 15 innove : Bluetooth en pause pour renforcer Find My Device

Android 15 innove : Bluetooth en pause pour renforcer Find My Device

Comme mentionné en début de journée, Google est sur le point de dévoiler son réseau « Find My Device » tant attendu. Cependant, il y a un effet secondaire qui affectera probablement la façon dont vous utilisez votre appareil Android à partir de maintenant : Bluetooth ne peut être que mis en pause et non complètement désactivé.

Alors que le réseau « Find My Device » devrait être mis en place dans les prochains jours — rendant les smartphones, les écouteurs ou même les appareils avec d’autres trackers Bluetooth plus faciles à trouver — il en va de même pour la façon dont Bluetooth en général fonctionnera dans la prochaine version d’Android.

Le mot clé est « Bluetooth ». Des milliards d’appareils Android connectés au réseau communiqueront silencieusement les uns avec les autres, créant ainsi une gigantesque toile de géolocalisation. Chaque smartphone ou tablette participant enverra une sorte de balise de localisation chiffrée, que les appareils voisins recevront et transmettront à Google. Seul le propriétaire de l’appareil « perdu » pourra alors savoir où il se trouve.

Mais, il y a un hic : le Bluetooth doit être activé pour que tout cela fonctionne correctement. Comme l’a repéré Mishaal Rahman grâce à un démontage APK, Google travaille sur une solution dans Android 15 qui vous permet d’appuyer sur « pause » sur le Bluetooth au lieu de le désactiver complètement. Cela est probablement dû à des problèmes de durée de vie de la batterie si le Bluetooth est constamment activé et qu’il envoie des signaux à votre emplacement.

Cette fonctionnalité s’appelle « Bluetooth auto-on ». En fait, si vous essayez de désactiver le Bluetooth, il vous proposera de le réactiver le lendemain. Cela permet de conserver des fonctionnalités telles que « Find My Device », mais aussi d’économiser de la batterie pendant les heures où vous en avez besoin. Cela semble être un compromis raisonnable.

Pas une probabilité de la voir dans Android 15

Cependant, n’oublions pas que le fait de fouiller dans le code de la version preview ne garantit pas que ces fonctionnalités verront le jour. De plus, certains appareils pourraient ne pas prendre en charge la fonction de basculement automatique du Bluetooth.

Nous devrons attendre la version officielle d’Android 15 pour en avoir le cœur net, mais c’est un signe que Google prend au sérieux les problèmes de confidentialité et de durée de vie de la batterie liés à la fonction « Find My Device ».