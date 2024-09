Accueil » Google Photos réinvente la recherche avec Ask Photos et des requêtes descriptives

Google Photos réinvente la recherche avec Ask Photos et des requêtes descriptives

Google Photos réinvente la recherche avec Ask Photos et des requêtes descriptives

Google a annoncé des améliorations significatives de recherche pour le service Google Photos. Les utilisateurs pourront désormais utiliser des requêtes plus descriptives et en langage naturel pour localiser des images et des vidéos spécifiques dans leurs vastes bibliothèques de photos, y compris un accès anticipé à la fonction « Ask Photos » pour certains utilisateurs américains.

Google Photos utilise depuis longtemps l’intelligence artificielle (IA) pour reconnaître les personnes, les animaux, les objets, les lieux, etc., sur les images. La recherche étant un élément essentiel de l’expérience, l’entreprise ajoute des capacités d’intelligence artificielle pour permettre des requêtes plus descriptives au lieu de simples mots-clés. Par exemple, vous pouvez utiliser des requêtes telles que « Alice et moi en train de rire », « Kayak sur un lac entouré de montagnes » ou « Emma en train de peindre dans le jardin » pour passer rapidement au crible d’énormes bibliothèques d’images et trouver l’aiguille dans la botte de foin.

« En plus d’obtenir de meilleurs résultats, vous pouvez choisir de trier vos résultats de recherche par date ou par pertinence, ce qui vous aidera à trouver l’image spécifique que vous recherchez encore plus rapidement », a déclaré l’entreprise. Les requêtes de recherche plus descriptives sont déployées en anglais pour tous les utilisateurs d’Android et d’iOS, et la prise en charge d’autres langues est prévue dans les semaines à venir.

Google a également confirmé que certains utilisateurs américains de Google Photos pouvaient s’inscrire sur la liste d’attente pour bénéficier d’un accès anticipé à Ask Photos via Google Labs. L’accès à Ask Photos sera généralisé dès que Google aura recueilli suffisamment de commentaires pour apporter des améliorations.

Ask Photos, l’IA Gemini dans Google Photos

Annoncé lors de la conférence Google I/O en mai, Ask Photos est un chatbot Gemini intégré à Google Photos. Au lieu d’effectuer des recherches simples comme « fêtes d’anniversaire » ou « coucher de soleil », Ask Photos vous permet d’utiliser un langage plus naturel dans vos recherches afin de faire apparaître toutes les images pertinentes. Parmi les exemples, on peut citer des requêtes de description telles que « Rappelez-moi les thèmes des fêtes d’anniversaire de Lena », « Où avons-nous campé la dernière fois que nous sommes allés à Yosemite », « Qu’avons-nous mangé à l’hôtel à Stanley », etc.

L’IA analyse votre bibliothèque Google Photos pour découvrir des liens et des détails utiles, comme vos plats préférés et les personnes les plus importantes de votre vie. Elle peut reconnaître de nombreux détails dans vos photos afin d’effectuer des recherches descriptives. Par exemple, elle sait où vous avez pris ces photos avec votre matériel de camping ou quel plat vous dégustez sur votre photo au restaurant. Vous pouvez toujours affiner les résultats de Ask Photos en modifiant votre requête pour fournir des détails supplémentaires.

Google s’assure que vos données Google Photos ne sont pas utilisées à des fins de publicité ciblée. Il se peut que des humains examinent certaines requêtes de Ask Photos dans le cadre de l’amélioration du produit, « mais uniquement après avoir été déconnectés de votre compte afin de protéger votre vie privée ».