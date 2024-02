Gemini Advanced : l’abonnement Google qui change la donne en IA

Google a récemment fait évoluer Bard en Gemini et a introduit sa version la plus avancée, Gemini Ultra, via Gemini Advanced. Gemini Ultra a fait sensation en décembre dernier, lorsque l’équipe de Google DeepMind a annoncé qu’il surpassait le modèle GPT-4 d’OpenAI dans 30 des 32 tests de benchmark.

Aujourd’hui, le modèle Ultra est accessible via Gemini Advanced, une version payante de Gemini (anciennement Bard). Voici tout ce que vous devez savoir sur Gemini Advanced.

Qu’est-ce que Gemini Advanced ?

Pour comprendre le produit Gemini Advanced de Google, nous devons d’abord comprendre ce qu’est Gemini. Comme mentionné précédemment, Google Gemini est le nouveau nom de Google Bard et hérite de nombreuses fonctionnalités de ce dernier. En substance, Google estimait que son produit destiné aux consommateurs devrait correspondre au nom du LLM (Large Language Model), d’où le changement de nom.

Propulsé par le LLM Gemini Pro, il peut traiter des commandes vocales, textuelles et d’images, et créer des images à la demande.

Gemini Advanced est donc la version premium de Gemini avec plus d’astuces dans ses tuyaux. Bien que l’offre de base de Gemini soit gratuite, Gemini Advanced ne l’est pas. Comme son nom l’indique, Advanced ajoute plus de complexité et de capacités à l’expérience Gemini. Il est basé sur le LLM Gemini Ultra 1.0 — le Large Language Model le plus puissant de l’entreprise — lui donnant une compréhension plus profonde des commandes et des nuances du raisonnement logique. Cela signifie qu’il peut traiter des instructions plus longues et accomplir des tâches plus complexes.

Google note que Advanced gagnera plus de fonctionnalités à mesure qu’il continue de travailler sur l’offre.

Combien coûte Gemini Advanced ?

Comme mentionné ci-dessus, analogue à l’abonnement ChatGPT Plus d’OpenAI, Google a donc lancé un plan payant pour Gemini, nommé Gemini Advanced, qui est comparable à ChatGPT Plus et Copilot Pro.

Gemini Advanced fait partie du nouveau plan Google One AI Premium, qui coûte 19,99 dollars par mois aux États-Unis — 10 dollars en plus du plan de stockage actuel de 2 To. Le plan comprend l’accès à Gemini Advanced, 2 To de stockage One, et Gemini pour Workspace (anciennement Duet AI) dans les produits de bureau de Google, comme Docs et Gmail, à une date ultérieure. Si vous souhaitez essayer Gemini Advanced, il y a un essai de deux mois pour le niveau, ce qui est assez remarquable.

Malheureusement, à ce jour l’offre est uniquement réservée aux résidents américains. Initialement, Gemini Advanced sera disponible dans plus de 150 pays à travers le monde en anglais à partir du 8 février 2024, mais un soutien linguistique plus large devrait être déployé bientôt.

Le japonais et le coréen devraient être parmi les premières langues supplémentaires prises en charge. Aucune information sur le lancement en France.

L’interface utilisateur Web de Gemini Advanced

La caractéristique principale du plan Gemini Advanced est l’accès au modèle Ultra, présenté comme un modèle véritablement multimodal, supérieur à GPT-4 dans l’analyse d’images et diverses autres tâches. Pour des tâches hautement complexes, telles que le raisonnement logique, la programmation, la compréhension des nuances textuelles, et plus encore, Gemini Ultra est le modèle à utiliser.

Il est bien meilleur que la version gratuite de Gemini (anciennement Bard) et se rapproche de GPT-4. Je le comparerai bientôt en détail Gemini Ultra 1.0 et GPT-4, alors restez à l’écoute.

C’est tout ce que vous devez savoir sur Gemini Advanced et comment vous pouvez souscrire au plan payant. Êtes-vous impatient d’essayer le modèle Ultra 1.0 de Google et envisagez-vous de passer de ChatGPT Plus à Gemini Advanced ?