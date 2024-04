OnePlus Nord CE 4 : Une révolution mobile à prix abordable en Inde

L’annonce du OnePlus Nord CE 4 a secoué le marché indien, proposant une valeur exceptionnelle pour les amateurs de smartphones à petit budget. Avec son écran AMOLED de 6,7 pouces affichant des contenus en full HD à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce géant Android à prix abordable ne manque pas d’attirer l’attention.

Vendu exclusivement en Inde, à partir de 24 999 roupies (environ 280 euros) pour la version 128 Go et 26 999 roupies (environ 300 euros) pour le modèle 256 Go, ce smartphone intègre un généreux espace de stockage interne. Les acheteurs bénéficient également d’une paire de OnePlus Nord Buds 2r offerte pour une durée limitée, ajoutant encore à son attractivité.

Le Nord CE 4 se distingue par sa batterie colossale de 5 500 mAh et sa technologie de charge ultra rapide SuperVOOC à 100 W, surpassant même certains des smartphones haut de gamme les plus coûteux du marché. Bien que son processeur Snapdragon 7 Gen 3 ne soit pas le plus puissant, il offre néanmoins une performance solide pour un appareil de milieu de gamme, devançant même le Galaxy A55 5G de Samsung.

L’appareil est doté d’un espace de stockage UFS 3.1 et d’une mémoire vive LPDDR4X.

Ce smartphone se vante également de ses capacités photographiques, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels, tous deux signés Sony, ainsi qu’une caméra frontale de 16 mégapixels. Sur le plan logiciel, il tourne sous Android 14 avec la surcouche OxygenOS 14.0, promettant une expérience utilisateur fluide et intuitive.

OnePlus Nord CE 4, pas de lancement en Europe ?

Le design durable et éblouissant du OnePlus Nord CE 4, avec sa finition marbre et sa résistance aux chutes, ne fait qu’ajouter à son charme. Cependant, la technologie Aqua Touch, bien qu’innovante, rappelle aux utilisateurs de garder le smartphone loin de l’eau pour des activités comme la natation, malgré une certaine résistance aux éclaboussures.

Malgré ses nombreux atouts, le OnePlus Nord CE 4 ne verra probablement pas de lancement aux États-Unis ou en Europe, laissant les fans de la marque dans ces régions avec peu d’options abordables de la gamme OnePlus. Cela souligne une fois de plus le positionnement unique de OnePlus sur le marché, offrant une technologie avancée à des prix compétitifs, bien que limitée géographiquement.