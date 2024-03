L’aube du tout numérique : La nouvelle Xbox Series X blanche se dévoile

L’année dernière, le projet de Microsoft de lancer une Xbox Series X entièrement numérique a fait surface en ligne. Selon cette fuite, la variante entièrement numérique de la Xbox Series X, dont le nom de code est Brooklin, aurait une plus grande capacité de stockage, de meilleurs composants et n’aurait pas de lecteur de disque. Aujourd’hui, à l’aube de l’année 2024, il semblerait que nous ayons un aperçu de la future console.

Comme le rapporte exclusivement eXputer, la rumeur d’une console entièrement numérique arbore toujours la forme rectangulaire de la Xbox Series X originale, mais en blanc. Cependant, l’une des particularités de la Series X est qu’elle ne possède pas de lecteur de disque.

Il ne reste plus qu’une boîte avec les ports essentiels. Contrairement aux spéculations initiales qui décrivaient une console au design cylindrique évoquant un dispositif de maillage Wi-Fi ou ressemblant à l’Apple HomePod, les nouvelles informations pointent vers une direction différente. En effet, si l’on compare cette image avec celle qui a été divulguée lors du procès opposant la FTC à Microsoft et Activision, on constate qu’elle est très différente de ce rendu. La version finale semble conserver un facteur de forme analogue afin de rester familière avec le marché.

Aucune autre information n’a filtré en ligne, mais cela corrobore les rapports d’eXputer du mois dernier. Ce dernier confirmait que Microsoft prévoyait de lancer un système entièrement numérique moins cher que la Series X. Elle disposera d’un espace de stockage de 1 To et sera équipé d’un lecteur de carte mémoire.

Elle coûtera 50 à 100 dollars de moins que la console Series X actuelle. Cette stratégie de tarification vise à rendre la console plus accessible et à renforcer l’attrait du catalogue de jeux dématérialisés de Microsoft, notamment via son service Game Pass.

Un meilleur dissipateur

L’article d’eXputer confirme également que la rumeur d’une console entièrement numérique sera dotée d’un meilleur dissipateur thermique, ce qui est logique si l’on conserve un facteur de forme similaire. Cette console sera lancée au cours de l’été de cette année.

L’approche de Microsoft contrastant avec celle de Sony et sa PlayStation 5 rafraîchie (communément appelée PS5 Slim) souligne les différences dans les stratégies de mise à jour de mi-génération entre les deux géants du jeu vidéo. Alors que Sony a avancé avec sa version rafraîchie, Microsoft semble adopter une approche plus mesurée, évaluant les options et les réactions du marché avant de s’engager pleinement dans une direction spécifique pour la Xbox.

En conclusion, bien que la confirmation officielle de Microsoft soit toujours attendue, ces fuites fournissent un aperçu intrigant de ce que pourrait être le prochain chapitre de la Xbox Series X. Avec une sortie prévue entre juin et juillet de cette année, la communauté des joueurs attend avec impatience les annonces officielles pour en savoir plus sur les améliorations précises et les nouvelles fonctionnalités que cette console actualisée pourrait offrir.