Vers la fin des jardins clos sur Xbox : Une nouvelle ère de liberté de jeu

Avez-vous déjà imaginé ce moment où vous passez à une boutique de jeux en ligne au hasard sur Xbox ? Mais, une petite voix vous aura probablement soufflée : l’exclusivité des plateformes. Cependant, Phil Spencer, directeur général des jeux chez Microsoft, explique comment cette idée devrait devenir réalité.

Dans une interview accordée à Polygon lors de la conférence annuelle des développeurs de jeux, Phil Spencer a fait part de son souhait de supprimer l’écosystème fermé des consoles. Historiquement, les consoles ne permettent d’acheter des jeux qu’à partir de leur boutique. Cette règle s’applique à tous les acteurs majeurs tels que PlayStation et Xbox. Phil Spencer veut changer cette nature fermée des consoles.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que des boutiques de jeux comme Epic Games Store et Itch.io pourraient arriver sur Xbox, il s’est montré très réceptif. Spencer a également indiqué que les joueurs de consoles bénéficieraient du même niveau de liberté que les utilisateurs de PC et qu’ils y verraient « une réelle valeur ajoutée ».

Étant donné son passif en tant que société Windows, personne ne sera surpris si Xbox autorise d’autres boutiques de jeux sur sa plateforme. Cela devrait les aider à augmenter les ventes stagnantes de la Xbox.

Vers davantage de consoles vendues ?

Il affirme également qu’auparavant, les fabricants de consoles subventionnaient le coût du matériel grâce aux ventes de jeux, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Le marché des consoles ne se développe pas, car de plus en plus de joueurs se tournent vers les PC et les ordinateurs de poche. C’est pourquoi l’ouverture de la plateforme et la suppression des exclusivités seront bénéfiques à long terme.

Sur le papier, l’affirmation de Phil Spencer semble raisonnable. Grâce au choix de la place de marché, le PC a un avantage sur les consoles. Par conséquent, l’ouverture de la place de marché à d’autres boutiques pourrait en fin de compte aider les consoles. Mais qu’en pensez-vous ?