L’avenir des PC selon Microsoft : Une touche pour gouverner l’IA, mais pas seulement

L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les ordinateurs personnels est en train de connaître une évolution significative, Microsoft proposant une vision novatrice pour l’avenir des « AI PC ». La société envisage une transformation profonde dans la manière dont l’IA est déployée et utilisée dans les ordinateurs, avec l’introduction d’un bouton dédié à son assistant virtuel, baptisé « Copilot Key ».

Cette initiative est le reflet d’une tendance croissante à l’intégration locale de l’IA, se détachant ainsi de la dépendance traditionnelle aux solutions basées sur le cloud.

Microsoft, en collaboration avec des acteurs majeurs tels qu’Intel et AMD, pousse pour que les expériences matérielles et logicielles sur les PC soient adaptées pour accueillir l’IA. Relayé par The Verge, un récent briefing de presse organisé par Intel a révélé que Microsoft souhaite non seulement qu’un bouton « Copilot Key » soit intégré aux claviers pour un accès direct à son chatbot, mais aussi que les partenaires de fabrication adoptent une série d’ajustements matériels et logiciels spécifiques. Ce bouton Copilot, annoncé plus tôt dans l’année par Microsoft, symbolise une nouvelle étape vers une interaction directe et facilitée avec l’IA.

Ces ajustements comprennent l’utilisation d’unités de traitement neuronal (NPU), de processeurs centraux (CPU) et de processeurs graphiques (GPU) conçus pour gérer les exigences de l’IA et fournir un accès au Copilot.

L’idée derrière les « AI PC » telle que promue par Intel est de révolutionner l’expérience utilisateur en intégrant l’IA de manière fluide et efficace dans les systèmes informatiques, permettant un accès local à l’IA sans dépendre d’une connexion cloud.

Une expérience IA enrichie et accessible localement

Cette vision a été renforcée par le partenariat de Microsoft avec Intel et ARM, qui a abouti à la première intégration « réelle » de l’IA dans les ordinateurs. Intel a même révélé ses processeurs Core de nouvelle génération lors de l’événement CES 2024, mettant en avant le i9-14900HX à 24 cœurs parmi les puces qui faciliteront une intégration améliorée de l’IA dans les PC.

D’autres entreprises, telles qu’AMD et NVIDIA, se joignent également à cette course vers le développement des PC IA, signalant une intégration significative de l’IA dans le monde de l’informatique.

La révélation d’Intel dépeint une image plus claire de ce que Microsoft envisage pour l’avenir des AI PC : des appareils dotés de la puissance nécessaire, grâce à des CPU, NPU, et GPU dédiés, et un accès direct au Copilot via un bouton spécial sur le clavier, marquant ainsi une étape importante vers une expérience utilisateur IA enrichie et accessible localement.

L’événement AI et Surface de Microsoft, prévu le 20 mai, où le PDG Satya Nadella présentera la vision de l’entreprise pour le matériel et le logiciel IA, est attendu avec impatience pour éclairer davantage cette évolution.