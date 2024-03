Apple prévoit le lancement d’un App Store IA avec iOS 18

L’événement WWDC de juin de cette année s’annonce palpitant pour Apple, avec l’annonce de la mise à jour la plus substantielle jamais réalisée pour iOS. Baptisée iOS 18, cette nouvelle version intégrera une initiative inédite d’Apple en matière d’intelligence artificielle (IA), conjuguant des fonctionnalités basées dans le cloud et d’autres exécutées directement sur les appareils.

L’introduction d’un chatbot IA en tant que fonctionnalité native d’iOS suscite déjà l’enthousiasme. Cependant, l’attente est surtout que cette avancée rend Siri un concurrent plus sérieux face aux autres assistants numériques.

Ben Reitzes, directeur de la recherche technologique chez Melius Research, a partagé ses prévisions concernant la grande annonce d’Apple pour la WWDC de cette année lors de l’émission « Squawk on the Street » de CNBC.

Selon lui, Apple discutera d’une nouvelle boutique d’applications IA, qui permettra aux utilisateurs d’iPhone de sélectionner et d’installer des applications basées sur l’IA de différents développeurs, y compris celles créées par Apple.

Reitzes a également souligné la capacité d’Apple à inciter les développeurs à créer des applications tout en développant l’écosystème où ces applications sont utilisées. Prenant l’exemple d’iTunes et de l’iPhone, il rappelle comment Steve Jobs avait convaincu les maisons de disques de vendre des chansons à un dollar l’unité, affirmant que « iTunes a sauvé l’industrie de la musique ». Avec l’iPhone, Apple a amélioré les applications tierces. Selon Reitzes, Apple prévoit de faire de même avec l’IA.

Google est en discussion avec les géants du secteur

Dans une note adressée à ses clients, l’analyste technologique indique qu’Apple est en discussion avec Google, OpenAI et d’autres pour rendre leurs modèles d’IA accessibles aux utilisateurs d’iPhone via un App Store dédié à l’IA. Ce nouveau magasin proposera non seulement des applications développées par Apple, mais également des offres tierces.

Reitzes ajoute que le segment des Services, deuxième plus important domaine d’activité d’Apple, pourrait bénéficier des retombées positives de ce nouvel App Store IA et anticipe une « énorme vague de mise à niveau » pour l’iPhone en 2025. Cette année-là, Apple devrait optimiser à la fois le logiciel et le silicium de l’iPhone pour l’IA.