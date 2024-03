Google Pixel 6a tire sa révérence : place au Pixel 7a, et bientôt le Pixel 8a

À deux ans de son lancement, Google semble mettre fin au parcours du Pixel 6a, la version plus abordable de la gamme Pixel 6, en retirant officiellement l’appareil de sa boutique en ligne. Cette décision marque la fin de la disponibilité du premier Pixel abordable depuis la refonte de la gamme avec la désormais emblématique barre de caméra.

D’après les observations de Droid Life, Google a discrètement supprimé la page du Pixel 6a de son site cette semaine. Tenter d’accéder directement à la page de l’appareil redirige désormais vers le Pixel 7a, modèle abordable lancé en mai de l’année précédente. À l’exception des étuis pour smartphone, il semble que toute trace du Pixel 6a ait été effacée du site de Google.

Cependant, la disparition du Pixel 6a de la boutique Google n’est pas totalement surprenante. Avec l’approche de la Google I/O 2024, prévue pour le 14 mai, l’attention se portera probablement vers le prochain Pixel 8a. Le Pixel 6a reste un smartphone compétitif et est toujours disponible chez d’autres revendeurs comme Amazon.

Cependant, il est important de noter que le Pixel 7a représente une amélioration significative dans la plupart des domaines et constitue actuellement l’option la plus judicieuse pour ceux qui cherchent à investir dans un Pixel abordable.

Si vous pouvez patienter quelques mois de plus, il est conseillé d’attendre l’annonce du Pixel 8a, car cela pourrait se traduire par encore plus d’économies sur les modèles Pixel plus anciens, y compris le 7a. De plus, en fonction des détails révélés lors de l’annonce du Pixel 8a, il pourrait être encore plus avantageux d’opter pour le nouveau modèle abordable. Le Pixel 8a est supposé intégrer des fonctionnalités plus haut de gamme que les précédents modèles de la série « a », mais à un prix légèrement supérieur.