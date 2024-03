Android 15 s’attaque à la fragmentation : Fin de support pour les anciennes apps

Android a un énorme, énorme problème de segmentation des plateformes, qui est encore aggravé par certaines applications. Certains développeurs d’applications ne se soucient pas vraiment de cibler les nouvelles versions d’Android, ou du moins pas immédiatement, pensant que ce n’est pas une priorité. Le problème est encore plus grave si l’on considère que de nombreuses applications utilisées aujourd’hui ciblent encore d’anciennes versions d’Android, sans que Google ne fasse grand-chose pour les en empêcher. Maintenant, avec Android 15, Google va resserrer les choses pour les développeurs.

Comme le note Mishaal Rahman sur Android Police, Google resserre les choses en ce qui concerne les applications que le système d’exploitation permet d’installer.

Plus précisément, Android 15 ne permet pas aux utilisateurs d’installer des applications ciblant un SDK inférieur au SDK 24. Le SDK 24 correspond à Android 7.0 Nougat, ce qui signifie que les applications qui ciblent Android 6.0 Marshmallow ou une version plus ancienne d’Android ne peuvent pas être installées sur Android 15. Il est toujours possible de forcer l’installation d’apps qui ciblent une version inférieure d’Android avec des commandes ADB, mais par défaut, le système d’exploitation ne permettra pas à ces apps d’être installées ou sideloadées de quelque manière que ce soit.

Cette mesure s’inscrit dans une tendance amorcée par Android 14. La version actuelle du système d’exploitation de Google bloque l’installation des applications qui ciblent le SDK 22 (Android 5.1 Lollipop) ou une version inférieure. Si l’on suit cette logique, Android 16 devrait donc bloquer l’année prochaine les applications qui ciblent Android 7.0, et Android 17 devrait bloquer les applications qui ciblent Android 8.0 en 2026.

Une nécessité

Il est important de noter que le SDK cible n’est pas la même chose que le SDK minimum. Une application peut viser Android 15 tout en fonctionnant sur des versions beaucoup plus anciennes d’Android si le SDK minimum le permet. Google s’en prend ici aux applications qui ciblent les anciennes versions d’Android et ne prennent pas la peine de cibler les nouvelles, soit parce qu’elles veulent échapper aux nouvelles restrictions/exigences du système sur les nouvelles versions d’Android, soit parce qu’elles ne sont tout simplement pas mises à jour aussi fréquemment/complètement qu’elles devraient l’être.

À moins que Google ne se débarrasse de ce problème avant la sortie de la version finale d’Android 15, ce qui est peu probable, vous devrez dire adieu aux applications Android de l’ère Marshmallow. Et si vous êtes développeur, faites plaisir à vos utilisateurs et mettez vos applications à jour.