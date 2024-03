Nouvelle ère de fitness : La mise à jour Pixel Watch transforme le suivi

La Pixel Watch originale de Google reçoit une mise à jour importante, promesse faite lors de l’annonce du Pixel Feature Drop de mars. L’une des principales nouveautés est une interface de suivi de la condition physique revue et corrigée, alignant la première génération de smartwatch sur l’expérience d’entraînement épurée du Pixel Watch 2.

La précédente interface utilisateur pour les entraînements, bien que fonctionnelle, était loin d’être idéale. Un grand indicateur dominait l’écran, avec trois statistiques plus petites entassées en dessous. Cependant, selon 9to5Google, avec la nouvelle mise à jour qui se déploie actuellement, Google a opté pour une disposition plus conviviale, inspirée directement du Pixel Watch 2.

Désormais, vos statistiques d’exercice clé sont affichées dans une liste verticale facile à parcourir. Cela offre une vue beaucoup plus claire, permettant de vérifier d’un coup d’œil des éléments tels que le rythme cardiaque, les calories brûlées et le temps écoulé. Cela sera sans aucun doute plus utile en plein milieu d’un entraînement.

Les zones de fréquence cardiaque bénéficient également d’une représentation visuelle attrayante : une icône de cœur remplie. D’autres ajustements subtils sont présents, comme le changement de forme des boutons de fin, de reprise et de verrouillage, qui sont désormais ovales au lieu de ronds. Ces petites modifications contribuent au raffinement de la nouvelle interface utilisateur.

Ces changements sont introduits par Fitbit 3.19 pour Wear OS, que vous trouverez probablement en attente dans le Play Store de la montre. 9to5Google mentionne une particularité concernant cette mise à jour : il est probable que vous deviez redémarrer votre Pixel Watch après la mise à jour pour voir la nouvelle interface.

Une mise à jour qui apporte quelques nouveautés

Il est très encourageant de voir Google apporter des fonctionnalités de la Pixel Watch 2 à la Pixel Watch originale, qui était déficient à de nombreux égards lors de son lancement initial. La mise à jour devrait probablement améliorer l’expérience utilisateur pour les personnes soucieuses de leur santé qui possèdent encore la Pixel Watch originale.

La mise à jour de mars 2024 pour la Pixel Watch inclut le patch de sécurité du 5 mars 2024 et introduit plusieurs nouveautés et améliorations. Parmi elles, on trouve l’application Fitbit Relax pour la respiration et un mode d’entraînement automatique qui détecte le début et la fin d’activités telles que la course, la marche, l’elliptique, le vélo d’intérieur, le vélo extérieur, le tapis de course ou l’aviron. La mise à jour propose également le suivi de l’allure pour aider à maintenir la vitesse cible, ainsi que l’entraînement par zones de fréquence cardiaque avec des notifications haptiques et vocales pour indiquer la zone de performance. Pour installer la mise à jour, les utilisateurs peuvent se rendre dans les paramètres de la montre.